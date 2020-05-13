Farmacias de Turno

Farmacias de turno: miércoles 13 de mayo de 2020



ALLEN
Patagonia - Avenida Roca 124 - Tel: 4452539

BARILOCHE
Gilmore - Mitre 802 - Tel: 4422653
Gallardo - Villegas 467 - Tel: 4429853
9 de Julio 2 (1) - Gallardo 1031 - Tel: 4427116

CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875

CENTENARIO
Indaver - República de Chile 445 - Tel: 4899436
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288

CIPOLLETTI
Suyai - Villegas 517 - Tel: 4776659
Seratti - Italia y 9 de julio - Tel: 4783564
Gazzola - Av. Alem 565 - Tel: 4783017
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Lincoln III - Roca 601 - Tel: 4965688

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Tiengo - San Juan 1300 - Tel: 4430222
La Plata - La Plata 702 - Tel: 4432268
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Alpina - San Martín 4305 - Tel: 4463330
Belgrano - Salta 362 - Tel: 4424602

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Rivadavia y San Martín - Tel: 430844

RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Vinci - A. Barros 1399 - Tel: 422230
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Italia I - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: miércoles 13 de mayo de 2020