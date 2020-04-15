Farmacias de turno: miércoles 15 de abril de 2020
Lo más visto
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ALLEN
Arrayán - San Martín y Aristóbulo del Valle - Tel: 4451973
BARILOCHE
Ángel - San Martín 470 - local 4 - Tel: 4426304
Zona Vital Moreno - Moreno 246 - Tel: 4420752
Botánica (1) - Moreno 59 - Tel: 4401010
CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644
CENTENARIO
Agostini - Buenos Aires 486 - Tel: 4898092
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni Piu - Avellaneda 779 - Tel: 442327
CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205
CIPOLLETTI
Norte - La Esmeralda 1604 - Tel: 4791077
Del Centro - Roca 607 - Tel: 4771842
Martínez - Moreno 151 - Tel: 4781679
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
Pharmacy Villegas - Damas Patricias 1802 - Tel: 4426428
Rodhe - Rodhe y Belgrano - Tel: 4434181
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
De la Cruz - Los Pehuenes 108 - Tel: 491431
NEUQUÉN
Nuestra Sra. Del Lujan - Collon Cura 814 - Tel: 4468080
Del Pueblo - Alberdi 290 - Tel: 4424032
PLAZA HUINCUL
Norte V - Avda Keidel y 9 de Julio - 4863426
PLOTTIER
Ichaso - Araucaria y Arrayanes - 4933616
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Orlando - Italia 201 - Tel: 432512
S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999
VIEDMA
Humble - Castello 64 - Tel: 429015
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 - local 3 - Tel: 4494404
VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Vallejos - Mitre 425 - 423015
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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