Farmacias de turno: sábado 1 de enero de 2022
ALLEN
Santa Catalina – San Luis 90 – Tel: 4451574
BARILOCHE
Dr. Pasteur – Elordi 1164 – Tel: 4429676
Avenida – A. Gallardo 395 – Tel: 4520717
Pharmacy Pasaje (1) – Pasaje Gutierrez 988 – Tel: 154965666
CATRIEL
Boulevard – Hipólito Irigoyen y Países Bajos – Tel: 4915214
CENTENARIO
Indaver – República de Chile 445 – Tel: 4899436
Global (2) – Paraguay 3 – Tel: 4890400
CINCO SALTOS
Sin datos
CIPOLLETTI
Menguelle – Menguelle 1361 – Tel: 4783566
Maturi – San Martín 459 – Tel: 4781243
CUTRAL CO
Vital – Av. del Trabajador 727 – Tel: 4966625
FERNANDEZ ORO
Sánchez – Roca 10 – Tel: 299-4996990
GENERAL CONESA
De Pasquale – San Martín 628
GENERAL ROCA
MiFarma – Mendoza 604S
an Juan – San Juan 1830 – Tel: 4431496
San Martín 5 – Jujuy 1832
JACOBACCI
Araucana – Av. San Martín 353 – Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Junin – Juan Manuel de Rosas 180 – Tel: 492880
NEUQUÉN
Global – Olascoaga 285 – Tel: 4473845
Levatti II – Lago Viedma 6428 – Tel: 299-154585689
Del Pueblo – San Martín 99 – Tel: 4457200 (24 hs.)
PLAZA HUINCUL
Farma One – 9 de Julio y Las Heras – Tel: 4866755
PLOTTIER
Nueva Integral – Buenos Aires 121 – Tel: 4932500
RINCÓN DE LOS SAUCES
San José – Misiones 204 – Tel: 4886306-4888070
RÍO COLORADO
Comahue – Sarmiento 401 – Tel: 432680
S. M. DE LOS ANDES
Del Río – San Martín 405 – local 5 – Tel: 428842
Del Arenal – Los Ñires 87 – Tel: 421948
VIEDMA
Humble – Castello 64 – Tel: 429015
Krenz – Bulevar Contin 688 – Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) – Calle 69 Nº 263 – Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida – Arrayanes 275 – Tel: 4494896
VILLA REGINA
Martel – Castello 149
ZAPALA
Del Pueblo – San Martín 373 – Tel: 430883
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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