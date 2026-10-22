Necrológicas de hoy, jueves 22 de octubre de 2026

JARA LAGOS, DANILO ARMIN Falleció el 21/10/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén S.A, participan del fallecimiento del padre de nuestra compañera Paola Yanet Jara Castillo, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.

HERNANDEZ VDA. DE STADLER, GEORGINA Falleció en Gral. Roca a los 86 años. Sus hijos: Graciela, Emilio y Claudia. Sus hijos políticos. Sus nietos, bisnietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados ayer de 15 a 18 en Sala «A» del Cementerio PARQUE LAS FUENTES, serán cremados hoy en el mismoSERVICIO: EMPRESA DINIELLO

FRAPICCINI, EDUARDO RAUL CALF, participa con dolor su deceso acaecido en Neuquén a la edad de 84 años y comunica que sus restos fueron velados en sala A de calle bahía blanca 546, e inhumados el día 20 de octubre del 2026, a las 18 hs. en el cementerio CENTRAL de Neuquén.SERVICIO SOCIAL CALF.

GARCIA GARCIA, DANIEL CARLOS Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 70 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, serán inhumados el día 22/10 a las 9:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

GHISOLFO TORRES, FRANCISCO JAVIER Falleció en Neuquén el día 20 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, velados en calle Godoy 522, fueron inhumados a las 18:00 hs. en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

MUÑOZ, DORILA Falleció en Neuquén el día 20 de Octubre a la edad de 77 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Rep. De Italia 3979, fueron inhumados a las 13:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF

ROLLHAUSER, EDUARDO ALBERTO Falleció en Neuquén el día 19 de Octubre a la edad de 47 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociado y comunica que sus restos, serán inhumados a las 15:00 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF