Farmacias de Turno

Farmacias de turno: viernes 27 de diciembre de 2019



ALLEN
Santa Catalina - San Luis 90 - Tel: 4451574

BARILOCHE
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Cruz del Sur (1) - Beschtedt 1793 - Tel: 4429609

CATRIEL
Del Sol - Jujuy y Clemente Zurita - Tel: 4914644

CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Fuscagni - avenida San Martín 1192 - Tel: 443354

CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338

CIPOLLETTI
Norte - La Esmeralda 1604 - Tel: 4791077
Del Centro - Roca 607 - Tel: 4771842
Martinez - Moreno 151 - Tel: 4781679
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Aconcagua - Av. Olascoaga esq. Alem - Tel: 4968015

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Pharmacy Villegas - Damas Patricias 1802 - Tel: 4426428
Italia - Italia 1375 - Tel: 4420386
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Andina III - Fray Luis Beltrán 1497 - Tel: 4420848
Global - Diagonal España 91 - Tel: 4472682

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Misiones 204 - Tel: 4886306-4888070

RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400

S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999

VIEDMA
Krenz - Bulevar Contin 688 - Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Radal - Arrayanes 150 – local 3 - Tel: 4494404

VILLA REGINA
La Paz - Cipolletti 208 - Tel: 4461115
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: viernes 27 de diciembre de 2019