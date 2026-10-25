Tres empresas pujan por una obra pluvial millonaria en Cipolletti y resolver un histórico problema de inundaciones en Mengelle

Una vez adjudicada la obra, la empresa tendrá como plazo de ejecución 120 días. Foto: Flor Salto.

El municipio de Cipolletti licitó la construcción de un nuevo desagüe pluvial sobre calle Mengelle, una obra destinada a resolver los problemas históricos de inundación en ese sector de la ciudad. El presupuesto oficial es de $1.115 millones y se presentaron tres empresas interesadas en ejecutar los trabajos.

La apertura de ofertas se realizó en el edificio municipal el viernes pasado. El intendente Rodrigo Buteler participó del acto y destacó la importancia de la intervención para mejorar la infraestructura urbana y prevenir anegamientos.

Acto de apertura de sobres de ofertas para la nueva obra pluvial de Cipolletti. Foto: gentileza.

«Mengelle siempre tiene problemas de inundación», señaló el jefe comunal en sus redes sociales. Según explicó, el proyecto busca mejorar el escurrimiento del agua de lluvia en un sector que actualmente presenta dificultades para evacuarla.

Tres empresas presentaron sus ofertas para la nueva obra pluvial de Cipolletti

En la licitación se presentaron Arideros, Quatro y Ribeiro, con cotizaciones que, en algunos casos, incluyeron propuestas alternativas.

Arideros ofertó $1.038.767.230,43, mientras que Ribeiro presentó una propuesta de $1.165.142.639,46, por encima del presupuesto oficial.

Por su parte, Quatro presentó una oferta básica de $1.104.037.344,11 y dos alternativas: una de $1.048.355.497,92 y otra de $1.017.144.446,33.

Esta última es la cotización más baja entre las propuestas informadas. Sin embargo, las ofertas deberán atravesar una evaluación administrativa por parte del municipio antes de definir la adjudicación.

Una vez completada esa instancia, se determinará qué empresa estará a cargo de ejecutar los trabajos. El plazo establecido para la obra es de 120 días.

Cipolletti: cómo será el nuevo desagüe en calle Mengelle

El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 485 metros de conducto pluvial sobre calle Mengelle, entre Mariano Moreno y Lavalle. La cañería tendrá un diámetro de 600 milímetros y se conectará con el sistema existente mediante cámaras de inspección.

De acuerdo con las características técnicas informadas por la Secretaría de Obras Públicas, el conducto se vinculará hacia el sur con uno de 1.000 milímetros de diámetro, ubicado en Mariano Moreno, y hacia el norte con otro de 600 milímetros en Lavalle.

Buteler explicó que la intervención apunta a conducir el agua acumulada en la zona hacia un sistema que permita mejorar su descarga. Además, mencionó la conexión con el pluvial de Alem como parte del esquema previsto para evacuar los excedentes. «Vamos a resolver el problema histórico de inundación en la zona de Perú y Lavalle de Mengelle», sostuvo el intendente.

Según explicaron desde el municipio, la obra forma parte de las intervenciones de infraestructura pluvial orientadas a mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano, especialmente durante episodios de lluvias intensas.