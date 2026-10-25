Fruggina Sunset Trail: Pablo Salamanca y Camila García García ganaron en la primera edición

El evento prometía una verdadera fiesta del deporte y cumplió con las expectativas. La primera edición del Fruggina Sunset Trail reunió a atletas de la región en Villa Regina, con cuatro distancias: 23, 16, 8 y 3 kilómetros. Pablo Salamanca y Camila García García se quedaron con la prueba principal.

En la prueba principal, de 23 kilómetros, Pablo Salamanca, de Chichinales, se quedó con el primer puesto de la clasificación masculina, con un tiempo de 1h35m17s. El grutense Oscar Díaz llegó segundo, con 1h38m58s, mientras que Nahuel Araya, de Los Menucos, completó el podio con 1h43m09s.

Salamanca se adueñó de la pole en la prueba principal. (Foto: Emilia Sanchez)

En la rama femenina, la cipoleña Camila García García fue la ganadora, con un registro de 2h03m47s. Emilia Justus, de Roca, terminó segunda, con 2h21m14s, y la reginense María Encina ocupó el tercer lugar, con 2h22m27s.

Camila García García, Emilia Justus y María Encina, el top 3 de los 23K. (Foto: Carlos Mir)

La distancia de 16 kilómetros tuvo como ganador al local Alaín Navarro, quien completó el recorrido en 1h07m17s. El roquense Sebastián Basse llegó segundo, con 1h10m18s, y Rodrigo Durán (Allen) finalizó tercero, con 1h10m21s.

El local Alaín Navarro fue el primero en los 16K. (Foto: Carlos Mir)

Entre las mujeres, Karen Curilao (Cipolletti) se impuso con un tiempo de 1h28m46s, seguida por la neuquina Jazmín Castillo (1h30m33s) y Maira Roldán, de Choele Choel (1h33m52s).

El tridente femenino de los 16 kilómetros. (Foto: Carlos Mir)

Los 8 kilómetros fueron la distancia con mayor participación. En la clasificación masculina, el reginense Luciano Roa se llevó la victoria con un registro de 31m46s. Lucas Monroy, de Roca, terminó segundo, con 32m45s, y Martín Vega (Villa Regina) completó el podio con 33m25s.

Entre las mujeres, la roquense Florencia Larroulet fue la más rápida, con 42m39s. Gisel Arias, de Huergo, llegó segunda, con 43m18s, y María Sanelli (Villa Regina) ocupó el tercer puesto, con 43m43s.

Por último, en los 3 kilómetros el podio quedó en manos de los locales. Francisco Passarelli se quedó con el primer lugar masculino, con un tiempo de 14m55s. Josué Prati finalizó segundo, a solo cuatro segundos, con 14m59s, y Franco Marín completó el podio con 15m06s.

En la rama femenina, Pamela Quintulén ganó con un registro de 16m44s. Julieta Collino terminó segunda, con 16m48s, y Chiara Collino fue tercera, con 16m52s.