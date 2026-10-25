Alquileres turísticos en Viedma: hasta cuándo hay tiempo para regularizar los permisos y qué piden

Los propietarios y gestores de casas y departamentos destinados al alquiler turístico por día en Viedma tienen tiempo hasta el 30 de noviembre de 2026 para iniciar la regularización o renovación del permiso municipal. La convocatoria apunta a incorporar estos alojamientos a la oferta turística oficial y garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la actividad.

El trámite es gratuito y está dirigido a quienes ofrecen hasta tres unidades por terreno. La gestión está a cargo de la Subsecretaría de Turismo municipal, que convocó a los prestadores a formalizar su actividad en el marco de las ordenanzas vigentes.

Desde el Municipio señalaron que la incorporación de estos establecimientos al registro oficial permite brindar mayor confianza y seguridad a quienes visitan la ciudad, además de facilitar la participación de los alojamientos en los canales institucionales de información y promoción turística.

Qué documentación deben presentar los propietarios de alquileres turísticos en Viedma

Para iniciar el trámite, los titulares deberán reunir una serie de documentos que acrediten su identidad, la situación del inmueble y las condiciones de seguridad de las instalaciones.

Entre los requisitos se encuentran:

DNI del titular.

Facturación o constancia de inscripción en ARCA.

Título de propiedad o autorización para utilizar el inmueble.

Plano, croquis o final de obra.

Informes de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad, emitidos por profesionales matriculados.

Seguro integral de responsabilidad civil.

La documentación deberá presentarse ante la Subsecretaría de Turismo de Viedma, donde se realiza el procedimiento de regularización o renovación del permiso.

Dónde hacer el trámite y hasta cuándo hay tiempo

Los interesados deben acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Turismo, ubicadas en Ricardo Balbín 930, de lunes a viernes, de 8 a 14.

El plazo para iniciar la gestión vence el 30 de noviembre de 2026. Una vez finalizado, el Municipio realizará las inspecciones de rutina correspondientes, de acuerdo con sus competencias y la normativa vigente.

Qué cambios aprobó Viedma para los alquileres turísticos

El Concejo Deliberante aprobó por mayoría, en segunda vuelta, modificaciones a la Ordenanza 8843, que regula el funcionamiento de casas y departamentos destinados al alquiler turístico en Viedma y el balneario El Cóndor.

Entre los cambios, se eliminó la obligación de informar la tarifa del alojamiento en el registro de oferentes de alquileres temporarios. Además, quienes exploten cuatro o más unidades funcionales en un mismo terreno deberán tramitar una habilitación comercial.

La normativa también reemplaza el informe antisiniestral por certificados de aptitud de las instalaciones de gas y electricidad, firmados por profesionales matriculados, con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad para los turistas.

A su vez, establece una escala de infracciones y multas de entre 50 y 400 Unidades Fiscales (UF), además de sanciones que pueden incluir apercibimientos, inhabilitaciones y clausuras.