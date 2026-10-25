El oleoducto VMOS generó $14.251 millones para los municipios de Río Negro: cómo se repartieron

Entre enero de 2025 y agosto de 2026, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) generó $14.251 millones que se distribuyen en los 39 municipios. Foto: Rafael Alvian / Gobierno de Río Negro.

La construcción del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) ya genera recursos para las finanzas de los municipios de Río Negro. Según informó el Gobierno provincial, entre enero de 2025 y agosto de 2026 se distribuyeron $14.251 millones entre las 39 localidades por coparticipación de los impuestos vinculados con la obra. Los datos corresponden a los registros de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.

Según indicó la Provincia, la legislación provincial establece que el 26,5% de lo recaudado por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se distribuye entre los municipios mediante la coparticipación. En los 20 meses analizados, la recaudación vinculada con el VMOS alcanzó los $53.779 millones, de los cuales unos $14.251 millones correspondieron a las localidades rionegrinas.

Bariloche encabezó la distribución, con $2.469 millones, seguido por Roca, que recibió $1.808 millones, y Cipolletti, con casi $1.740 millones. Entre las tres ciudades concentraron alrededor del 42% del total distribuido.

De acuerdo con el comunicado oficial, la recaudación vinculada al proyecto alcanzó los $53.779 millones en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los 20 meses analizados. De ese total, el 26,5% se distribuye entre los municipios mediante el régimen de coparticipación.

Bariloche, Roca y Cipolletti lideran el reparto de los $14.251 millones de VMOS

Después de las tres ciudades que encabezaron la distribución aparece Viedma, con $1.280 millones, seguida por Regina, que recibió $727 millones. Allen, con casi $563 millones, y Cinco Saltos, con cerca de $495 millones, completan los primeros siete puestos.

San Antonio Oeste percibió casi $440 millones, mientras que Catriel recibió $385 millones y Choele Choel, $323 millones. Río Colorado y El Bolsón también superaron los $300 millones.

En el otro extremo, Ñorquinco recibió poco más de $80 millones y se ubicó en el último lugar del listado. Guardia Mitre y Ramos Mexía percibieron alrededor de $81,8 millones cada uno, mientras que Darwin recibió $85,3 millones.

Según informó el Gobierno provincial, la distribución se realiza de acuerdo con los índices de coparticipación correspondientes a cada uno de los 39 municipios.

VMOS: más de 500 proveedores generan actividad económica

El impacto económico del VMOS no se limita a las empresas que trabajan directamente en la construcción del oleoducto. La cadena de actividad también incluye a proveedores de combustible, logística, alojamiento, alimentación, comercio y otros servicios.

Según los registros provinciales, se identificaron dos niveles de actividad. El primero está integrado por 20 empresas proveedoras directas del proyecto, que tributaron $40.779 millones en Ingresos Brutos durante el período analizado.

El segundo reúne a más de 500 proveedores que trabajan para esas contratistas y que aportaron otros $13.000 millones. La suma de ambos grupos explica los $53.779 millones recaudados durante los 20 meses considerados.

De los $14.251 millones distribuidos entre los municipios, $10.806 millones corresponden a los tributos generados por las empresas proveedoras directas y otros $3.445 millones a los aportes del segundo grupo.

El crecimiento de la actividad energética también llevó a la Provincia a reforzar los controles sobre las empresas que operan en Río Negro. La Agencia de Recaudación Tributaria creó un área de fiscalización específica para los sectores energético, hidrocarburífero y minero, con el objetivo de supervisar a contratistas, subcontratistas y prestadores de servicios.

La tarea busca verificar que las firmas estén correctamente inscriptas y cumplan con sus obligaciones tributarias, para garantizar que una parte de la actividad económica generada por las inversiones se traduzca en ingresos fiscales.

El VMOS forma parte de la estrategia provincial para convertir a Río Negro en una de las principales vías de salida del petróleo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. La política de atracción de inversiones tomó impulso con las decisiones adoptadas desde 2022 para habilitar proyectos de exportación de hidrocarburos desde la costa atlántica. Durante la gestión del gobernador Alberto Weretilneck, la Provincia también adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).