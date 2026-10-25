¡Fecha confirmada! La Fiesta del Chef Patagónico 2027 despliega en mayo sus sabores en Villa Pehuenia – Moquehue

Villa Pehuenia – Moquehue comienza a proyectar un nuevo año de intensa actividad turística con dos grandes protagonistas: la temporada de verano que se avecina y la confirmación oficial de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, pautada para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2027.

El encuentro gastronómico, convertido en un emblema de la cocina patagónica, volverá a reunir a reconocidos chefs, cocineros, productores y emprendedores de distintos puntos del país y de Chile.

La secretaria de Turismo local, Eugenia Napolitano, destacó que la propuesta integrará «los mejores sabores, no solamente de Villa Pehuenia Moquehue y de Neuquén, sino de toda la Patagonia, de provincias invitadas de todo el país y de Chile».

Tres días para descubrir los sabores de la cordillera

La identidad culinaria del evento pone en valor los ingredientes autóctonos y las tradiciones de la región. El piñón, la trucha, el chivito, el cordero, los frutos rojos y el ñaco son los grandes protagonistas de clases magistrales, espacios de comercialización y experiencias que celebran la producción local.

De esta manera, durante tres jornadas, la aldea de montaña consolidará una vez más su posicionamiento como uno de los destinos gastronómicos más destacados de la región patagónica.

Un verano entre lagos, araucarias y montañas: una temporada a pleno en Villa Pehuenia – Moquehue

Mientras se afinan los detalles para mayo de 2027, el destino cordillerano aguarda una temporada estival muy favorable. Según señaló Napolitano, las abundantes precipitaciones registradas durante el invierno garantizaron excelentes caudales en los cursos de agua:

Lagos y ríos: Los espejos de agua Aluminé y Moquehue presentan óptimas condiciones para paseos embarcados, buceo, kayak, stand up paddle y jornadas de playa.

Los espejos de agua y presentan óptimas condiciones para paseos embarcados, buceo, kayak, stand up paddle y jornadas de playa. Aventura extrema: El río Aluminé se posiciona como el escenario ideal para la práctica de rafting gracias a la fuerza de sus aguas.

El se posiciona como el escenario ideal para la práctica de rafting gracias a la fuerza de sus aguas. Paisajes únicos: Senderismo, cabalgatas, mountain bike y visitas al Parque de Nieve Batea Mahuida —administrado por la comunidad mapuche Puel— completan una oferta inigualable que permite contemplar tanto la aldea como el vecino país de Chile.

Asimismo, las autoridades remarcaron la importancia de mantener estrictas medidas de prevención frente al riesgo de incendios forestales durante los meses de altas temperaturas.

Próximos eventos en la agenda local

La propuesta turística se complementa con una nutrida grilla de actividades para los próximos meses: