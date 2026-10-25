Los bitrenes ya pueden circulan en Vaca Muerta: así será la prueba clave para el transporte de arena

La dirección provincial de Vialidad habilitó formalmente la circulación de bitrenes en dos rutas de Neuquén como parte de una prueba piloto. El permiso fue publicado en el Boletín Oficial y especifica los alcances del ensayo, cuya duración será de seis meses.

La prueba surgió como un pedido de las principales operadoras de Vaca Muerta, nucleadas en la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), y tomó estado público el mes pasado, cuando la Legislatura debatió el acuerdo entre el Gobierno y las principales firmas de la cuenca para mejorar la infraestructura vial del corredor petrolero.

Sus resultados permitirán determinar la aplicación y la factibilidad de este tipo de transporte para los requerimientos que hoy tiene la formación no convencional, en particular para la circulación de arena para fractura.

El ensayo se realizará sobre un recorrido de 89 kilómetros que comprenderá el tramo de la Ruta Provincial 17 entre Plaza Huincul y Añelo, y un pequeño trayecto de la Ruta 7, al norte de la localidad cabecera de la actividad shale.

Bitrenes en Vaca Muerta: cargas mayores y costos menores

Según se argumentó desde la cartera vial, que habilitó la prueba con las resoluciones 1111/2026 y 1122/2026, la evolución y el crecimiento sostenido de la industria hidrocarburífera «exigen una optimización constante de la infraestructura logística y del transporte de insumos críticos» como arenas de fractura, agua y equipamiento pesado.

En este contexto la incorporación de los bitrenes, definidos como unidades tractores con dos semirremolques biarticulados, brinda la posibilidad de «transportar por unidad un volumen de carga sensiblemente mayor que las configuraciones convencionales».

Vialidad subrayó que estas características podrían traducirse en una marcada «reducción de la cantidad de viajes y de vehículos pesados en circulación«, impactando positivamente de ese modo sobre los costos logísticos, el consumo de combustible y las emisiones.

Los bitrenes también fueron destacados por su tecnología avanzada en materia de seguridad vial, con sistemas de frenado de alto rendimiento, y tener una velocidad máxima configurada en los 80 kilómetros por hora.

La autorización alcanza a las modalidades de hasta 30,25 metros de longitud y 75 toneladas de peso bruto total, incorporando dentro de esas magnitudes los equipos de dimensiones menores, de 22 metros y hasta 60 toneladas.

«Datos precisos»: qué se busca con la prueba con bitrenes

Con la prueba piloto se buscará «recolectar datos técnicos precisos sobre radio de giro en intersecciones críticas, resistencia estructural de puentes provinciales y convivencia con el flujo vehicular particular», se indicó desde Vialidad.

Además, los resultados permitirán contar con «información técnica objetiva para definir, en su caso, el régimen definitivo de corredores y de condiciones de circulación de bitrenes en rutas provinciales y actualizar en consecuencia la normativa pertinente».

Las disposiciones se apoyan en la resolución 1196/2025 que emitió el año pasado el ministerio de Economía de la Nación y dispuso la libre circulación de bitrenes en la red vial nacional, a excepción de los tramos y puentes expresamente limitados.

El escrito recuerda que Neuquén adhirió a la normativa nacional por medio de la ley 3203, reservándose para sí la legislación, ejecución y control en las materias de jurisdicción provincial y municipal.

El mapa compartido por la dirección de Vialidad. Foto: captura.

GPS, permisos de tránsito y balanzas

Las unidades que participen de la experiencia deberán contar con un sistema de GPS para registrar su recorrido, velocidad y ubicación, y en caso de no cumplir con las normas vigentes de peso y dimensiones, serán susceptibles de ser infraccionadas. Las multas estarán atadas al precio del litro de nafta súper del ACA Neuquén, pudiendo generar sanciones de hasta 20.000 litros.

Para el estudio también fue adecuado el sistema de permisos de tránsito estableciendo como requisito para avanzar con el ensayo la emisión de un permiso de tránsito provisorio, cuyos efectos serán exclusivos para los bitrenes categoría N.

Vialidad, a su vez, tendrá a su cargo el control y la fiscalización de la prueba piloto, desde el control de pesos por eje hasta las dimensiones de cada camión, utilizando para ello balanzas fijas y móviles, como ya adelantó Diario RÍO NEGRO.

El organismo también estará facultado para suspender la circulación de los transportes. En cuanto a las empresas que estarán autorizadas para movilizar los vehículos, se indicó que serán responsables por los daños que puedan ocasionarse para terceros, la infraestructura vial, las obras de arte y la señalización.

A diferencia de la normativa anterior, el tránsito se podrá hacer durante el día y la noche. No obstante, en el caso de las cargas excepcionales y especiales, se conservará la restricción para circulen únicamente con la luz del sol. De igual modo, las unidades solo podrán desplazarse por los corredores habilitados por la autoridad competente.

La implementación de esta modalidad de transporte llega en un momento donde la industria está rediscutiendo los costos vinculados con la arena, uno de los insumos fundamentales para el no convencional.

Actualmente existen un par de iniciativas destinadas a estudiar y fomentar el uso de arenas neuquinas para fractura. Uno de los emprendimientos principales se encuentra en la zona centro de la provincia, por lo que se espera que pueda suscribir a la prueba con bitrenes e incrementar su volumen de despachos hacia los yacimientos.