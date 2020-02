Federal A: Cipolletti quiere recuperar terreno en San Juan

Cipolletti (19) intentará aprovechar el impulso anímico que significó meterse en el cuadro principal de la Copa Argentina para volver al triunfo en el Federal A.

Desde las 17, visita a Sportivo Peñarol de Chimbas (17) con la intención de sumar de a tres y acercarse a la zona de clasificación al hexagonal final. El encuentro será transmitido por el canal de Youtube "La Gloria o Devoto".

Técnicamente, el Albinegro lleva cinco encuentros sin ganar, tres por el Federal (perdió los dos últimos en 2019) y los dos por Copa. De todas maneras, el 1 a 1 en La Pampa fue como una victoria ya que sirvió para pasar de ronda y emparejar a Cipo con Colón de Santa Fe en la fase siguiente.

Los sanjuaninos no pasan por un buen momento y también hace cuatro que no sale victorioso, con tres derrotas y un empate. Además hace tres fechas que no mete un gol. Por Copa Argentina aún debe jugar con Desamparados y si pasa enfrentará a Newell’s.

Para el equipo de Gustavo Coronel es una buena posibilidad de sacar provecho del envión copero y volver a festejar por el Federal.