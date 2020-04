Federal A: Cipolletti, Sol de Mayo y una ayuda no tan justa

La suspensión de actividades por la pandemia de coronavirus generó una crisis inesperada para los clubes y cualquier ayuda económica es bienvenida.

Para las instituciones que participan del Federal A, los 190 mil pesos que AFA les otorgará, a partir de una colaboración deFIFA, servirán para tapar algunos huecos.

Pero, aunque ese dinero sea recibido con los brazos abiertos, las diferencias respecto a otras categorías favorecen a una sensación de impotencia e injusticia que viene desde hace mucho tiempo.

Los clubes de la B Metropolitana se llevarán 500 mil pesos en el reparto, a pesar de que también clasifica para la Primera Nacional y sus viajes son mucho más cortos.

A su vez, los clubes de Superliga y Primera Nacional cobrarán un millón cada uno. Para los de Primera C serán 200 mil y para los de Primera D, 100 mil.

“Por una lado va a servir, cualquier entrada extra de dinero del que tenemos presupuestado viene muy bien”, expresó, en primera instancia, el vicepresidente de Cipolletti, Pedro Gutiérrez.

“Por otro lado, nos sorprende que sigan usando el mismo criterio pero no nos sorprende que discriminen al Federal A, a la B Metro le dan mucho más siendo la misma categoría, también es el tercer escalón del fútbol argentino”, agregó respecto a la división que realizó AFA.

“Es una muy buena ayuda, viene en un buen momento para saldar alguna deuda. Después nos ajustaremos al presupuesto y aprenderemos a movernos con lo que tengamos”, comentó por su parte el presidente de Sol de Mayo y entrenador del equipo de primera, Adán Valdebenito.

En cuanto al reparto, el dirigente y DT opinó: “Debería ser más parejo, entiendo que ellos con la televisión hacen la diferencia. Ojalá algún día podamos estar equiparados en lo monetario. Lo que venga es bueno de todas maneras”.

Las cifras a tener en cuenta 5.7 millones de pesos, de los 74 totales, dará AFA al Federal A. Para la B Metro dedicó 9M. Para las dos primeras categorías, son 54M. 544.117 pesos desembolsarían los 136 clubes de las 6 categorías, si el reparto fuera igual entre todos. Solo sería menos para Superliga y Primera Nacional.

Gutiérrez, además, propuso una distribución alternativa con mayor paridad. “Si reparten los 74 millones por igual entre todos los clubes, cada uno recibiría casi 600 mil. Significa más para la mayoría, solo menos para los de Superliga y Primera Nacional. Es mucho dinero para nosotros, un millón de pesos a Boca o a River no les mueve la aguja”, comentó.

Valdebenito, por su parte, hizo hincapié en el difícil momento económico que atraviesan, un drama generalizado para todos las instituciones deportivas.

“Da la impresión que nunca alcanza, más con este parate, es todo gasto y no hay ingresos, los sponsors se caen, les pasa a todos. Hasta que no retome la actividad va a ser difícil, no lo veo cercano, recién octubre o noviembre”, aventuró.

En ese sentido, el vice de Cipo indicó: “Urgencias tenemos por todos lados. No tenemos recaudación hace un mes, a los sponsors no le podemos pedir dinero. Es como le pasa a una empresa, no recauda y debe pagar sueldos. Cipolletti tiene muchas más actividades que no puede brindar. Tenemos que mantener la pileta, por ejemplo, algo que lleva insumos y personal”.

Respecto a los salarios de los jugadores del federal, ambos dirigentes aseguraron no tener deudas.“Con el plantel del fútbol estamos al día, han terminado de cobrar marzo hace unos días”, señaló Gutiérrez. “Con los ingresos mensuales de AFA y el aporte de gobierno, hemos podido cubrir los sueldos del equipo”, afirmó Valdebenito.