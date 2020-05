Federal A: Diego Galván pone en duda su continuidad

Diego Galván es, sin dudas, uno de los jugadores más reconocidos del Federal A. El pasado en Primera del capitán de Sol de Mayo lo ubica entre los referentes de la categoría. Más allá de su vigencia dentro de la cancha, el delantero se plantea dudas sobre su carrera a partir del extenso receso que llevaría el resto del año.

“Esto hace pensar muchas cosas a esta edad, hace dudar un poco. Serían más de 6 meses, es mucho tiempo parado y sin ritmo. No es lo mismo a los 38 años que a los 20, pero veremos y analizaremos con el presidente más adelante. Hay que estar tranquilos y esperar que pase”, aseguró Galván, en diálogo con Río Negro.

Respecto al vínculo con el club en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus, el capitán reconoció: “No hablo mucho con el presidente, pero se están portando bien, a medida que entra plata la depositan, eso es lo importante que de a poco puedan ponerse al día, están haciendo un esfuerzo grande”.

Las cifras del goleador albicelete 38 Años tiene Diego Galván. Desde 2016 juega en Sol de Mayo donde consiguió el ascenso al Federal A en 2017. 7 Goles marcó en el reciente Federal A. Se perdió 6 partidos por suspensiones y lesiones.

La influencia de ex River, Estudiantes y Olimpo ha sido fundamental en el crecimiento del Albiceleste en los últimos años. Desde el ascenso en el Federal B de 2017 a la histórica campaña en la temporada 2018-2019 donde eliminó a Rosario Central en Copa Argentina y alcanzó los cuartos de final por el segundo ascenso en el Federal A.

En la edición reciente, el equipo viedmense quedó último y la eliminación de los descensos por parte de AFA lo salvaron de tener que seguir peleando por mantener la categoría.

“Sería lindo salvarse jugando, pero nos sacamos un peso de encima, no es fácil pelear el descenso. También es un alivio para varios que estaban peleando abajo”, comentó Galván.

A la hora de encontrar razones al bajo rendimiento de Sol en el campeonato, el delantero analizó: “Capaz tuvimos un exceso de confianza. No encontramos el ritmo, primero nos costó con Del Cero, encontrar la identidad que teníamos. Nos faltó un poco de suerte también, llegamos y no convertíamos. En los últimos partidos mejoramos en el juego”.

El Albiceleste solo ganó 4 de los 21 partidos del certamen. Empató 5 y perdió 12. Su último triunfo fue el 24 de noviembre, 1 a 0 a Olimpo en la capital rionegrina.

Aunque logró convertir siete goles, fue un torneo accidentado para Galván. Primero por una suspensión de cuatro partidos tras agredir al árbitro Fernando Marcos y luego por una lesión a partir de una hernia inguinal que derivó en operación.

“Cuando estaba para volver después de la suspensión se me complicó por la operación, pero ya venía agarrando ritmo, me sentía bien, estaba de vuelta en mi peso”, expresó el delantero.

Respecto a la sanción tras su encontronazo con el referí, el futbolista reflexionó: “Fue algo del momento, nunca en mi vida había reaccionado así. Tampoco un árbitro me sobró y me habló todo el partido como él. No sé qué me pasó, pero no me bancó que un árbitro te trate así”.

Galván siempre se ha caracterizado por la franqueza de sus declaraciones. Tras la eliminación con Alvarado en 2019 declaró que el fútbol del ascenso era “una mafia”.

En este sentido, el delantero indicó: “Pasan cosas raras y nadie lo dice. Muchos jugadores lo piensan y no lo quieren decir, pero es parte del pasado. Soy frontal más cuando me calienta algo de un partido”.

Una vez que pase la pandemia y el fútbol regrese, Diego Galván, decidirá si sigue jugando al fútbol o se retira. Para Sol de Mayo sería una pérdida sensible.