Femicidio de Úrsula Bahillo: Se realizó una nueva marcha en pedido de justicia

Cientos de militantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas exigieron justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y reclamaron más presupuesto para las políticas contra la violencia de género en una concentración realizada esta tarde frente a la casa de la provincia de Buenos Aires en el centro porteño.

Los manifestantes interrumpieron el tránsito sobre la avenida Callao al 200 cerca de las 17.30 y se concentraron frente a las vallas que protegían la casa de la provincia de Buenos Aires, sobre las cuales montaron un altar con flores y velas en homenaje a Úrsula y a todas las víctimas de femicidio.

Luego del violento asesinato, los ciudadanos de Rojas realizaron varias marchas en la localidad e incluso algunos amigos y familiares de la víctima fueron reprimidos por la policía.

Nerina, amiga de Úrsula, recibió un disparo de bala de goma en el ojo que por poco no llegó a dañarle la vista. La joven compartió su indignación en las redes sociales.

Ni bien salí del hospital, me tenía que haber quedado en mi casa cuidando de mi ojo y decidí salir a pedir más justicia por Ursula, por mi, por ustedes. Salí para que ella me escuche. No estamos más solas, basta de matarnos. QUIERO QUE SE HAGA JUSTICIA DE UNA VEZ POR TODAS. — NERINA (@00Nerina) February 10, 2021

Sigo sin poder dormir de la angustia, bronca, dolor e impotencia que tengo. No nos olvidemos de Úrsula, sigamos pidiendo justicia porque es lo menos que se merece. Quiero que Matias Martinez pague por lo que hizo, que todos sus cómplices también, quiero que se haga justicia — NERINA (@00Nerina) February 10, 2021

"Indigna tener que estar luchando en la calle por justicia ante un nuevo femicidio, se supone que iban a llegar las políticas para acabar con la violencia de género y en 42 días que llevamos de este año ya tuvimos 44 femicidios", comentó a Télam Vilma Ripoll, del MTS.

"Los femicidios indignan de manera transversal a toda la Argentina, y más un caso como este en el que la víctima había hecho 18 denuncias previas y que el femicida es un oficial de la Policía Bonaerense con carpeta psiquiátrica; este caso deja claro que hoy el estado no logra asistir efectivamente ni a las víctimas que logran pedir auxilio", agregó.

De la manifestación participaron Mumalá, Barrios de pie, jóvenes de pie, MST, juntas y a la izquierda, Pan y Rosas, Plenario de Trabajadoras, Polo Obrero, Partido Obrero, Las Rojas y Correpi entre otras organizaciones sociales, sindicales, políticas y feministas.