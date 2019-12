Feria de Artistas: una oportunidad para ver y comprar arte en el Museo de Roca

Muchas veces el arte parece lejano, que es sólo para mirar a distancia. Pero no, puede estar al alcance de todos e interpelarnos y sorprendernos con las propuestas de los creadores.

Para desterrar prejuicios la Asociación de Amigos del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez” convocó a la primera Feria de Artistas Plásticos de la región y los creativos valletanos respondieron con entusiasmo a la propuesta que les permite mostrar su trabajo y también vender sus obras.

De la feria-exposición participan 16 artistas de todas las edades con 120 obras. Se podrá visitar desde este jueves hasta el sábado, de 19 a 22, en el Museo Municipal de Bella Artes (Uruguay 650, primer piso).

El artista plástico Julio Ojeda, integrante de la Asociación de Amigos del Museo, se mostró satisfecho con la respuesta que tuvo esta rápida convocatoria que ofrece un amplio panorama del trabajo de artistas de Roca y Regina, en su mayoría.

Esculturas. Figuras de materiales y formatos variados.



Se podrán ver esculturas, cerámicas, fotografías, grabados, dibujo y “todas las disciplinas están representadas de alguna manera”, explicó el dibujante.

La convocatoria fue abierta y no hubo un jurado de selección, “simplemente la disposición de acercar a los artistas con el público de manera directa, sin ninguna selección” agregó.

La idea de los organizadores es que concurra “el público más amplio posible, no sólo el habitué de las exposiciones de los museos, si no convocar a un público mucho más amplio y acercarlo con la posibilidad también de que puedan adquirir obras”. Para esto se les recomendó a los artistas participantes que fuesen obras de precio accesible al público, por eso en general son de formato mediano o pequeño. “A veces la gente se asusta cree que son todas cosas caras y no lo son”, recalcó Ojeda.

Manos a la obra

La Asociación Amigos del Museo había entrado en receso, “en inactividad, por el agotamiento de los que venían sosteniéndola por muchos años” y Julio Ojeda, un “sobreviviente” de la misma renueva su entusiasmo por su reorganización, que encara “un grupo renovado de gente”, en el que también están, entre otros, Rita Coriolani, Cristina Franco, Héctor Boeto, Julio Ojeda, Silvia Álvarez y la actual directora del Museo Municipal Sofía Fernández. “Estamos en un período de reorganización de los socios, cumplimentando las tareas que se requieren para funcionar normalmente, pero al autoconvocarnos preferimos hacerlo promoviendo ya desde el inicio actividades, no quedarnos en la tarea de normalización burocrática.

Ir haciendo actividades en beneficio del museo y de los artistas”, explica Ojeda. Para él esta reorganización es necesaria porque “hace muy bien al funcionamiento del museo que exista una especie de cooperadora que permite además gestionar cosas que las instituciones oficiales aveces no pueden. Es una asociación sin fines de lucro que tiene como finalidad colaborar con la actividad del museo”.

Lo que tenés que saber

16 artistas presentaron sus trabajos.

120 obras son las que se podrán ver y comprar.

Se podrá visitar desde este jueves hasta el sábado de 19 a 22 en Museo Municipal de Bella Artes (Uruguay 650, primer piso), Roca.

Cada uno de los artistas estará en la feria para atender a los visitantes.

Entrada libre y gratuita.

Organiza la asociación de Amigos del Museo Municipal de Bellas Artes “Juan Sánchez” .