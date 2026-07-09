Se conoció el resultado del examen toxicológico de Ernestina Pais tras el accidente fatal, cómo impacta en la causa

La investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais sumó este miércoles una prueba clave. La Justicia recibió el resultado definitivo del examen toxicológico practicado tras el accidente fatal ocurrido el 26 de junio, cuando fue embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez.

Según pudo saber Agencia Noticias Argentinas, el informe confirmó que no se detectó presencia de alcohol ni de sustancias tóxicas en sangre, por lo que quedó descartado que la conductora estuviera bajo los efectos de esas sustancias al momento del siniestro.

Qué reveló el informe toxicológico

La novedad fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Alegre a través de su cuenta de X, donde informó que el estudio ya fue incorporado al expediente que lleva adelante la Fiscalía de San Isidro.

Se trataba de una de las pericias más esperadas de la causa, ya que buscaba determinar si el consumo de alcohol o de alguna otra sustancia había podido influir en la conducción del vehículo.

Con este resultado, esa posibilidad quedó descartada y la investigación continúa enfocada en otras hipótesis para esclarecer cómo ocurrió el hecho.

La principal hipótesis de la investigación

Tras conocerse el resultado de la pericia toxicológica, los investigadores mantienen como principal hipótesis que Ernestina Pais intentó cruzar el paso a nivel cuando las barreras ya estaban bajas.

Esa secuencia, según la investigación, habría quedado registrada por distintas cámaras de seguridad instaladas en la zona, cuyo material forma parte del expediente judicial.

El automóvil que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por una formación del Tren de la Costa y la periodista murió a raíz del grave traumatismo de cráneo sufrido durante el choque.

Qué medidas ordenó la Fiscalía

La causa continúa avanzando con nuevas medidas de prueba. En los últimos días, la Fiscalía ordenó el peritaje del automóvil, la apertura del teléfono celular de la conductora y el análisis de las comunicaciones realizadas antes del accidente.

El objetivo es reconstruir con la mayor precisión posible los últimos movimientos de Ernestina Pais y determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió la tragedia.