Expectativa en Choele: hoy a las 18 inauguran la obra de modernización del Polideportivo municipal

Hay espacios que terminan representando mucho más que un edificio. En Choele Choel, el Polideportivo Municipal forma parte de la memoria colectiva de generaciones enteras. Por sus instalaciones pasaron miles de vecinos y vecinas: niños y niñas que tuvieron allí sus primeros entrenamientos, jóvenes que encontraron un lugar de pertenencia y familias que durante décadas hicieron del gimnasio uno de los puntos más vivos de la ciudad.

Hoy, ese lugar emblemático atraviesa una transformación histórica que no solamente renueva su infraestructura: redefine el lugar que Choele quiere ocupar dentro del mapa deportivo y social de Río Negro y la Patagonia.

El polideportivo, una institución emblemática para la historia de Choele, desde hoy ofrecerá una renovación total de sus instalaciones.





La incorporación de piso de parquet profesional, iluminación preparada para transmisiones televisivas, instalaciones y aparatos deportivos nuevos, renovación integral de sanitarios, creación de un baño adaptado y modernización total del interior y la fachada convierten al Polideportivo en un espacio con estándares capaces de recibir competencias y eventos de otra magnitud. Y lo más significativo: la obra fue financiada íntegramente con fondos municipales.

Detrás de cada mejora aparece una idea más amplia: consolidar a Choele como una ciudad preparada para recibir movimiento, encuentros y actividades regionales de importancia. Durante los últimos años, la ciudad comenzó a fortalecer un perfil vinculado a los eventos deportivos, culturales y recreativos. Festivales, competencias, actividades comunitarias y encuentros regionales generaron una dinámica que moviliza vecinos y vecinas, instituciones, delegaciones y visitantes de distintos puntos de la provincia y el país.

Choele, una ciudad de eventos: esta obra lo permitirá aún más



En ese contexto, contar con infraestructura moderna deja de ser solamente una mejora deportiva para transformarse en una herramienta estratégica de crecimiento. El nuevo Polideportivo permitirá proyectar torneos regionales, encuentros provinciales, actividades federativas y eventos que antes resultaban difíciles de albergar por cuestiones de infraestructura. Eso implica no solamente deporte: también significa movimiento económico, ocupación hotelera, actividad comercial y circulación permanente de personas en la ciudad.

Así lucía parte del interior el Polideportivo hasta hace poco; desde hoy, otra será la historia.



Choele se consolida así como una ciudad intermedia que crece a partir de la conectividad, los servicios y la capacidad de convertirse en sede de grandes encuentros. Y el deporte aparece como una de las herramientas más potentes para lograrlo.

Sin embargo, el valor de la obra no se mide solamente en metros cuadrados renovados o tecnología incorporada. También existe una dimensión emocional imposible de despegar de la historia del lugar. El Polideportivo sigue siendo el gimnasio donde crecieron generaciones y generaciones de choelenses. La diferencia es que ahora ese espacio histórico se proyecta hacia el futuro con otra escala, otra presencia y otra ambición.

Las luces nuevas, el parquet reluciente y la transformación total del edificio descubren un espíritu más profundo: una ciudad que decidió prepararse para jugar en las grandes ligas, y no solo las del deporte y los eventos sociales de la región. En todos los niveles.