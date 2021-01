CÓRDOBA

Solo hagamos un esfuerzo y analicemos a ciertos actos que se realizan. El ser humano busca, hasta casi con desesperación, no solamente el origen de la vida sino qué es lo que rige nuestras vidas. Ese inmenso poder de ciertos acontecimientos. Y esa búsqueda es inútil, está casi en nuestras narices, y no las vemos.



¿Quiénes son los más grandes, entre los grandes? Casi todos hemos pensado que están en la religión. Pero es un error, no están ahí. Los casi dioses, son los políticos. ¿Así que duda? Pruebas, pruebas.



Solamente recordemos hace algunos años atrás. Cuando un prócer de la Patria murió, se instituyó un feriado como recordatorio de su paso a la inmortalidad. Y fue siempre un día de un mes. Pero ¿quién hizo que ese prócer muriera en días diferentes todos los años? El Paco Manrique. Su poder inmenso hizo que ciertas fechas, con sus acontecimientos incluidos, cambiaran. Y así nos sucede. Ya la juventud no tiene idea del porqué de los feriados, pero sí de que no hay que concurrir a la escuela ni ir a trabajar.

Y se ha desvirtuado todo y no sabemos si bendecir al Paco u odiarlo.

Recordamos los que peinamos pelos virtuales que durante una semana, solo música sacra. Pescado aunque no nos gustase. Hoy solo nos sirve para “agarrar” el auto y meta kilómetros, no más. Un “ratito” transformado en iguana y otra vez a la ruta.

Ni una ni otra, pero ¿algo equilibrado no sería mejor?

Fanina M. Ferrero

DNI 24.877.440