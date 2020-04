Fernando Aguerre: ''debemos replantearnos cómo vivimos''

Fernando Aguerre es el dirigente argentino que logró que su deporte llegara a los Juegos Olímpicos. Una conquista que ‘‘empezó siendo impensable, luego se transformó en imposible y trabajé para que fuera inevitable”, comenta.

‘‘Fue una remada larguísima, de más de dos décadas”, agregó. Se inició cuando fue electo presidente de la Internacional Surfing Association (ISA), en 1994.

A cuatro meses de que el surf estuviese por primera vez en la máxima cita deportiva, la pandemia de coronavirus estiró la concreción del sueño.

Lejos de frustrarse, Aguerre prefiere aprovecharlo, con la filosofía que le permitió de chico ser uno de los grandes impulsores de la disciplina, para fundar junto a su hermano uno de los primeros surfshops en el país (Ala Moana) y juntos crear una marca internacional como Reef.

“Claro que fue una tristeza que se suspendieran los Juegos y, por ende, nuestro debut olímpico, pero más triste es lo que está pasando en el mundo, la gente que está sufriendo (o muriendo) y la crisis económica que podría ser la más grande desde la Segunda Guerra Mundial o de la Gran Depresión del 30. Lo de los Juegos es algo muy chiquito al lado de lo otro. Hay que poner las cosas en perspectiva”, explica.

La decisión del COI se tomó luego del pedido de la mayoría de los deportistas, de hecho todavía restan definirse plazas en varios deportes.

‘‘El tema se venía hablando en los pasillos del COI y antes de tomarse la decisión, las 32 federaciones tuvimos dos teleconferencias. Todos queríamos ver si podíamos mantener las fechas del 2020 pero estuvo claro que no podían realizarse. Tampoco servía seguir demorando la decisión. En un momento estuvo claro que había que preservar la vida. Es genial tener líderes como Bach, que toma decisiones a tiempo. Primero siguió un camino razonable, esperar un mes para ver cómo seguía la pandemia, pero se dio cuenta que esto era incontenible y cambió. Espero que podamos realizarlos en el 2021’’.

Aguerre tiene buena relación con el presidente del COI.

En cuanto a la demora, Fernando fue positivo para analizarla: ‘‘Hay más tiempo para pulir cosas. Queremos que nuestro Festival Olímpico sea perfecto’’.

Más allá del tema deportivo, la pandemia modifica estructuras del ser humano tanto en lo económico como en sus estados de ánimo y formas de comportamiento. En este sentido, el referente opinó: ‘‘nos da la oportunidad para aprender algo. Como sociedad debemos tomar conciencia de todo esto. Es una chance real de ser solidarios. Ojalá que podamos reformular cómo vivimos o nos relacionamos, que haya un cambio de paradigma. Los humanos cambiamos conductas por miedo o amor. Y ahora tenemos otra chance. Ojalá nos apoyemos en los jóvenes de cuerpo y alma, quienes son los que menos condicionados están’’.

El dirigente deportivo se vio obligado a tomar decisiones como responsable de la actividad. ‘‘Le pedí a la gente que dejara de surfear, que no fuera irrespetuosa e irresponsable. Algunos amigos me dijeron “vamos a surfear bien temprano, de noche” y les dije que no, que no tenía que ver con poder o no, sino con la solidaridad, con hacer lo que hay que hacer mientras hay mucha gente en las trincheras peleando por nosotros. No podemos ser el nene caprichoso que, a los gritos, pide su juguete, cuando el mundo se está viniendo abajo’’.

Finalmente, Aguerre valoró las políticas que se están llevando adelante por parte del estado en comparación a otros países: ‘‘Estoy contento con las medidas que han priorizado la salud. El gobierno las tomó en tiempo y forma, mejor que muchas potencias como Estados Unidos, España, Italia y hasta Brasil, que negaron la pandemia y hoy lo pagan caro. Hoy, no hay dudas, la cuarentena es la única vacuna’’.