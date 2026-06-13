Un argentino murió en el incendio de un edificio en España: hubo otra víctima fatal y decenas de heridos

Un argentino de 58 años murió durante el incendio de un edificio de departamentos en Magaluf, Mallorca. La víctima fue encontrada en un pasillo del noveno piso junto a una mujer británica de 68 años. Los investigadores creen que ambos fallecieron por inhalación de humo cuando intentaban escapar.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves en un departamento de la tercera planta del edificio Trianon II, ubicado en el municipio de Calvià. Según informó la agencia EFE, la Guardia Civil investiga las causas del incendio mientras avanza la identificación formal de las víctimas.

Incendio en Mallorca: la principal hipótesis apunta a una falla eléctrica

El incendio fue reportado a las 5.23 al servicio de emergencias 112. Dos minutos después llegó la primera patrulla de la Policía Local, pero la gran cantidad de humo impedía ingresar al edificio.

Los Bomberos de Mallorca arribaron a las 5.37 y trabajaron para controlar las llamas, que se iniciaron en una vivienda de la tercera planta. La humareda se propagó rápidamente hacia los pisos superiores y complicó la evacuación de los residentes.

La principal hipótesis de los investigadores indica que el fuego pudo originarse por un problema en la heladera del departamento donde comenzó el incendio. Aún resta determinar si se trató de una falla eléctrica del electrodoméstico o de una sobrecarga en el enchufe.

Especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil iniciaron el viernes la inspección técnico-ocular del inmueble. Según publicó Diario de Mallorca, las tareas demandarán varios días para establecer con precisión el punto de inicio del fuego.

Calvià decretó dos días de luto tras la muerte del argentino

El Ayuntamiento de Calvià informó que los equipos sanitarios atendieron a 29 personas, de entre 16 y 78 años. Unas 25 recibieron el alta en el lugar y cuatro fueron trasladadas a hospitales, aunque solo una mujer de 77 años permanecía internada, estable y fuera de peligro.

De acuerdo con EFE, el Servicio de Salud de Baleares también asistió a 15 vecinos por inhalación de humo y a ocho bomberos afectados.

Al mediodía del viernes se realizó un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Calvià en memoria de las víctimas. El municipio decretó dos días de luto oficial. Además, las autoridades precintaron el departamento donde comenzó el incendio y las viviendas ubicadas inmediatamente arriba y abajo.