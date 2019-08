Fernando Fernández y una salida que dejó al desnudo la grieta dirigencial en el Depo

“Considero que le di demasiado al club como para que no respeten la trayectoria que tengo con esta camiseta. He resignado cosas pero no me ha importado, pero esta vez sentí que eso no se está valorando. Hoy hay otros intereses de los cuáles yo no comparto. Por eso me voy”.

La partida de Deportivo Roca del histórico capitán Fernando Fernández, no hizo más que detonar una bomba que hace un tiempo está latiendo en el seno de la dirigencia naranja. Es un secreto a voces que no hay buen diálogo entre varios de los integrantes de la Comisión Directiva.



El ex presidente y actual vice segundo, Jorge Escaris, a la vez impulsor del nuevo titular del club desde febrero último, Gustavo López, prácticamente no participa de las reuniones de la actual CD “disconforme con algunas cosas que están pasando, no sólo en el fútbol”.

Consultado por “Río Negro”, Gustavo López admitió diferencias dentro de la CD y a la vez se mostró muy dolido por la salida de Fernández, a quien por todos los medios trató de persuadir de su decisión en las últimas horas.

“Yo tengo respeto y códigos, y quiero aclarar que con Gustavo tengo una gran relación, pero no está bien rodeado. Nunca puse intereses personales por encima del club, pero no todos piensan lo mismo…”, aseguró Fernández para dejar en claro que las diferencias que lo llevaron a dar un paso al costado no son justamente con el presidente.



Con el correr de las horas surgió el nombre de la discordia y ese es el de Jorge Pompei, actual vicepresidente del Depo. El supuesto manejo poco claro en los temas relacionados al fútbol de la institución, en uno de los focos de conflicto de las partes. “Estimo que tienen un plan y nosotros no estamos adentro, pero no de ahora: desde el mismo momento que asumieron. Pareciera que lo único importante era jugar la Liga (Confluencia) y no el plantel del Federal A”, apuntó Fernández.



Las pintadas que aparecieron ayer en los paredones del Maiolino, luego de la salida de Fernando Fernández -Foto: Andrés Maripe-

Cuando el histórico capitán asumió como DT interino para jugar la Copa Argentina ante la renuncia de Mauro Laspada, hubo cortocircuitos entre Fernández y el técnico de la Liga, Diego Napolitano. El tema fue la cesión de algunos jugadores para afrontar el compromiso federal. Como para mediar no existía por entonces una subcomisión de fútbol, todo se resolvió con voluntades a regañadientes.

Fue la última participación oficial de Fernández en el club, que cuando quiso volver a los entrenamientos el lunes pasado no tuvo la mejor recepción por parte de Pompei, aunque FF aclaró que con Napolitano no alcanzó a hablar.



Todos los que integramos la mesa directiva queremos a Fernando en el club. Como DT, jugador, compañero... Quisiera que revea su postura. Gustavo López busca la manera de persuadir al experimentado jugador.

Lo cierto que el horizonte futbolístico de Roca es una incógnita. Mientras otros equipos de la región ya se están moviendo para encarar el próximo Regional Amateur, el Depo no sabe aún quién será su entrenador y mucho menos con qué plantel lo afrontará. Napolitano puso como banco de pruebas el próximo Clausura liguista y no aseguró que esté al frente en el Regional. Respecto a los jugadores del club que tomaron parte del último Federal A, López reconoció que no pueden pagarle un sueldo hasta que comience el torneo en enero próximo.

En estos días el club iba a anunciar un proyecto futbolístico, en el cual está comprometido Pablo Batalla, un hijo ilustre del Depo. Quizás después de tal anuncio, se sepa cuál es el plan de la institución para volver al Federal A.



Las novedades dentro de la CD continuarán esta semana. Ya hubo varios integrantes que dieron un paso al costado y podrían hacerlo algunos más si no se liman rápido las asperezas, lo que afectaría al normal desarrollo del club ante una deserción masiva de dirigentes.

No son días felices ni mucho menos para el Naranja. Habrá que mirar hacia adentro e intentar distinguir y extirpar los elementos que opacan la trasparencia que se necesita cuando se encaran nuevos desafíos.

Un nuevo proyecto que incluye a Pablo Batalla

Desde que Pablo Batalla partió desde el Bursaspor de Turquía, el último club donde jugó siendo ídolo y figura, mucho se ha hablado de su regreso al Deportivo Roca, la entidad que lo vio nacer futbolísticamente.



Pudo haberse calzado los cortos en el último Federal A, aunque por distintas razones no se concretó. Al igual que Fernández, Batalla es un jugador muy querido por los hinchas, al que admiran por su pasión por el Naranja, y también por su colaboración permanente (y silenciosa a pedido del propio Pablo) con elementos de entrenamiento para los distintos planteles de fútbol.



Ahora, con Diego Napolitano como DT, la puerta de entrada se reabre para Batalla ya que a ambos los une una gran amistad, que se remonta a cuando jugaban en las inferiores del Depo y luego también en Vélez.