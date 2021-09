Iglesias retuiteó una noticia falsa sobre una funcionaria y fue repudiado por «machirulo»

El diputado nacional Fernando Iglesias reprodujo hoy una "fake news" contra la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, sobre su trayectoria laboral. La funcionaria le respondió y le dijo que era "violento", "misógino" y "machirulo".

Un usuario de Twitter había sembrado la versión de que la funcionaria había trabajado en el centro de bronceado "Silver Solarium" de Temperley y se preguntó cómo pasó de desempeñarse en ese rubro a "decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país".

Iglesias retuiteó el mensaje y acotó que "la echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno".

Carignano reaccionó con un fuerte descargo a través de la misma red social, calificando a Iglesias de "violento y misógino".

"Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista", se preguntó. "Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo", remató.

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, salió en defensa de Carignano, y sostuvo que ese tuit refleja "la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses". "Parece que con la vuelta de Marquitos se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses", tuiteó el referente de La Cámpora.

"@florcarignanook es una funcionaria altamente capacitada por antecedentes y formación para estar al frente de Migraciones. Realizó un importantísimo trabajo en la pandemia y ahora en la reapertura de fronteras", dijo al reivindicar el trabajo de la funcionaria.