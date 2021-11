Fin de semana largo: cómo prevenir para disfrutar el viaje como parte del paseo

Lucas Gómez (*)

El tránsito en las rutas de la provincia será intenso por el fin de semana largo. Foto: Yamil Regules.

Como ocurre cada vez que hay un feriado, para este fin de semana largo esperamos una importante afluencia de turistas y mucho tránsito en nuestras rutas. Para mitigar el riesgo de incidentes viales, desde la dirección provincial de Seguridad Vial montamos operativos preventivos y desplegamos móviles en distintos puntos estratégicos. Sin embargo, no hay mejor prevención que la que puedan generar los mismos conductores. Por eso, es fundamental que a la hora de salir a la ruta tengan presente que el viaje tiene que ser parte del paseo.

Viajando a 160 km por hora, si llegan a destino con vida y si no arruinaron a una familia en el camino, los conductores que se creen pilotos de F1 se ahorran 40 minutos como mucho. Eso, siempre y cuando alguno de los hijos o acompañantes no quiera ir al baño en el camino, y ahí vuelven a perder todos esos segundos que intentaron ganar haciendo maniobras inapropiadas y sobrepasos indebidos, poniendo en riesgo a propios y extraños. ¿Se justifica? Claro que no.

La ley nacional de tránsito Nº 24.449 establece una velocidad máxima permitida en ruta de 110 km/hora para automóviles y camionetas. Además, tenemos paisajes imponentes, hermosos, como para permitirnos contemplarlos en el camino. Viajar apurados coarta la posibilidad de vislumbrar la inmensidad del lago El Chocón, de advertir cómo cambia el paisaje y empieza a ponerse cada vez más verde con los primeros pinos, los ríos, la zona de Chacabuco, Alicurá, las zonas de piscicultura, Valle Encantado, Rincón de Creide, todos lugares dignos de ver, visitar y contemplar.

Ni hablar del volcán Lanín, que es fondo de buenas fotos en distintas rutas del sur y centro de nuestra provincia.

Esta zona de paisajes majestuosos tiene un alto riesgo de siniestros viales. Justo en los lugares donde más atención tenemos que prestar a las curvas y contracurvas entre pendientes, suele ocurrir que los conductores empiezan a perder la paciencia, generalmente cuando les toca ir detrás de camiones cargados. Es allí donde suelen buscar maniobras de sobrepaso o toman altas velocidades en poco espacio para colocarse entre otros vehículos, generando un serio riesgo con los que vienen de frente.

No olviden que una vez que se subieron al auto ya están paseando. Y para evitar el cansancio, qué mejor que detenerse cada 150 o 200 kilómetros, tomar un mate, sacarse una buena foto y seguir.

Si hablamos de inolvidables postales, recuerden que estamos en pleno período de trashumancia. En la zona centro, de Zapala hacia la Precordillera, como así también en el Norte, es muy probable que nos topemos con arreos de animales. Viajemos tranquilos, aprovechando este espectáculo tan nuestro, sin querer sobrepasar, apurar el arreo, ni tocar bocina.

Antes de finalizar, quisiera compartir los consejos de siempre: respetemos las señales de tránsito y las velocidades, no viajemos de noche, y mantengamos distancia con otros vehículos para evitar choques en cadena. También tengamos paciencia con los camiones, démosle espacio, que trasladan muchas toneladas en subida y necesitan espacio para poder frenar. Y no estresemos a nuestras familias, que sufren cada vez que se intenta una maniobra arriesgada y prohibida.

El lunes regresen temprano, a media mañana, sin apuros, contentos por los días de disfrute, y respetando todos los consejos que esperamos que hayan tenido en cuenta para el viaje. Recuerden que el paseo implica prudencia en el uso del espacio público y respeto al resto de las personas que se encuentran en la misma situación recreativa.

(*) Director Provincial de Seguridad Vial. Ministerio de Gobiernos y Seguridad