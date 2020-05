Fiscalía dijo que no hay denuncias por contaminación en Vaca Muerta

El fiscal de Delitos Ambientales de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, indicó que no hubo ninguna presentación judicial tras las polémicas declaraciones que hizo el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, sobre supuestos niveles "alarmantes" de contaminación en Vaca Muerta. Indicó que la causa que se tramitaba por las piletas de Treater en Añelo fue archivada porque no se encontró delito de afectación a la salud.

"Entiendo que el ministro hizo referencia, más que nada, a un contralor del Poder Ejecutivo en los organismos de Ambiente y no a causas penales. También hizo referencia en otras declaraciones a que el glifosato era un veneno. Es bueno, pero hay que ver qué políticas públicas se ponen en marcha después de ese tipo de declaraciones", planteó el fiscal.

Aclaró que "hasta que no cambie la legislación penal", para que se considere que hay delito debe haber afectación a la salud pública. En cambio, las afectaciones al medio ambiente tienen sanciones de tipo administrativas. "Es el problema que hay en Vaca Muerta para la investigación en términos de delito penal", indicó.

"La única ley que podemos aplicar como delito es la de Residuos Peligrosos (24.051), que tiene en parte competencia federal cuando afecta las napas freáticas y van a los ríos. La provincia tiene competencia sobre los daños en superficies", explicó Breide Obdeid.

Dio el ejemplo de la investigación que se realizó tras el derrame de Bandurria Sur en Neuquén -por el cual se creó la fiscalía especializada- y señaló que "cuando se hizo el relevamiento de afectación a los puesteros del lugar e incluso a las comunidades y animales no se encontró nada de eso". "Ante la ausencia de ese tipo de afectación, lamentablemente no podemos avanzar dentro de lo que es delito", planteó.

Cabandié dijo el viernes pasado, durante una exposición en el Senado, que su cartera había hecho una inspección en Vaca Muerta (sin precisar en qué yacimientos) y que eran "alarmantes" los residuos de la actividad. "Son capaces de dejar piletas de restos de hidrocarburos, pasivos ambientales sin tratamiento, maquinarias en desuso contaminando napas freáticas, contaminando el ambiente, el aire", afirmó.

Breide Obdeid detalló que la otra causa que tramitó su fiscalía, la de las piletas de Treater en Añelo, fue archivada este año porque en las muestras de suelo analizadas en el laboratorio Induslab "no se encontró delito".

"Cuando hicimos el primer allanamiento se advertía que las piletas recibían más material del que podían procesar y que estaban a punto de desbordar. Se tomaron muestras en varios puntos para ver si perdían o había un derrame que pudiera afectar a la población que está cerca", afirmó el fiscal.

El análisis confirmó que "no se encontró ningún elemento de derrame y se recomendó a la empresa no recibir más material hasta que pudiera volver a niveles de tratamiento normal". "Al no existir derrame, más allá de lo impresionante que es ver las piletas, quiere decir que cumplen con la normativa de Ambiente y por eso se archivó", sostuvo Breide Obeid.

La parte querellante aún no apeló la medida, aunque por la suspensión de plazos que se dispuso durante la pandemia, todavía está a tiempo.