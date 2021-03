Formaciones, hora y TV de una fecha con grandes clásicos

Cumplida la primera mitad de la fase regular de la Copa de la Liga Profesional, tanto Boca como River se encuentran fuera de la zona de clasificación en sus respectivos grupos y ya no pueden dejar más puntos en el camino.

Hoy, ante los equipos de Avellaneda, ambos tendrán la posibilidad de recuperar terreno en la continuidad de la séptima fecha del certamen.

Por la Zona 1, a las 18:30 con la televisación de Fox Sports Premium, el Millonario (10 puntos) recibirá a un entonado Racing (11) que viene de tres triunfos consecutivos. La última derrota del conjunto que dirige Juan Antonio Pizzi fue justamente ante los de Gallardo, en la goleada 5 a 0 de la reciente final de la Supercopa Argentina que se jugó en Santiago del Estero.

Tras un inicio de certamen irregular, River dio una muestra de su poderío ofensivo la fecha pasada ante Godoy Cruz (victoria 6-1 a domicilio) e intentará mantener su buen momento ante un rival al que la última vez doblegó con facilidad.

Claro que el contexto no es el mismo. La Academia llegó a aquella final con poco rodaje y sin una idea definida por parte de Pizzi, quien parece haber encontrado el rumbo en los últimos encuentros, al menos desde el once titular. Aún así, el ex DT de la Selección de Chile se juega mucho en El Monumental ya que, a pesar de las victorias, todavía no se mostró como un equipo sólido.

Con respecto al once inicial de cada uno, el único cambio de Gallardo para recibir al Albiceleste sería el ingreso de Milton Casco, quien cumplió la fecha de suspensión, en lugar de Héctor David Martínez.

Pizzi, por su parte, podrá contar con el regreso del neuquino Gabriel Arias, que recibió el alta médica para volver jugar luego de haberse contagiado de coronavirus, pero no tendrá a Héctor Fértoli quien dio positivo en el último PCR que le realizaron.

A las 21, por la Zona 2 y con transmisión de TNT Sports, Boca (9) visitará a Independiente (12) en el Libertadores de América en una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino.

Tras el triunfo por Copa Argentina del miércoles ante Defensores de Belgrano, con un equipo suplente, los dirigidos por Miguel Ángel Russo saltarán a la cancha con la obligación de sumar de a tres para no perderle pisada a los de arriba y con la necesidad de mejorar la imagen que dejaron en la derrota ante Talleres del domingo pasado.

Marcos Rojo pelea por un lugar en la defensa con Carlos Zambrano y Lisandro López, en la línea de tres que repite Russo. Independiente, por su parte, viene de caer ante Vélez por 1 a 0 y necesita levantar cabeza para seguir prendido en el lote de punteros.

El conjunto de Falcioni mejoró su rendimiento en los últimos partidos pero de cara al choque de hoy no podrá contar con Alan Franco (vendido a Atlanta United), Silvio Romero (dio positivo de coronavirus) ni con Saltita González (con la Selección Sub23). Los clásicos del domingo, como cada vez que se enfrentan, prometen emociones y espectáculo.

Formaciones probables

River: Franco Armani; Alex Vigo, Paulo Díaz, Jonatan Maidana, Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo

Racing: Gabriel Arias; Juan José Cáceres, Leonardo Sigali, Joaquín Novillo, Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Kevin Gutiérrez, Leonel Miranda, Ignacio Piatti; Tomás Chancalay y Enzo Copetti. DT: Juan Antonio Pizzi.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Monumental.

Hora y TV: 18:30/Fox Sports Premium

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Juan Manuel Insaurralde, Ayrton Costa, Lucas Rodríguez; Lucas Romero, Domingo Blanco o Adrián Arregui; Sebastián Palacios, Nicolás Messiniti y Jonathan Menéndez. DT: Julio César Falcioni.

Boca: Esteban Andrada; Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo; Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Cristian Medina, Frank Fabra; Gonzalo Maroni, Carlos Tevez y Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Patricio Loustau.

Estadio: Libertadores de América.

Hora y TV: 21/TNT Sports