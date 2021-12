Formaron el Comité de Emergencia por el incendio forestal en la zona del lago Steffen

Quince días después de que comenzara el incendio forestal a unos 65 kilómetros al sur de Bariloche funcionarios de organismos nacionales y provinciales se reunieron este miércoles para analizar la situación y conformar el Comité de Emergencia.

El encuentro se hizo en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi de Bariloche, informaron en un comunicado del área de prensa del Gobierno de Río Negro. Participaron funcionarios de Protección Civil de la provincia, de la Municipalidad de Bariloche, del SPLIF, la viceintendenta del Parque Nacional Nahuel Huapi, Gabriela Burgos, el jefe del ICE, Pedro Curuhual, el director Nacional del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, el director Nacional de Operaciones de Protección Civil de Nación, Esteban Chalá, y autoridades de Protección de la Policía de Río Negro y de fuerzas de seguridad nacionales.

El fuego comenzó el 7 de diciembre pasado en un cerro próximo al lago Martín. Pero se extendió hacia el valle y avanzó en dirección al cerro Santa Elena y el lago Steffen en los días últimos impulsado por los vientos, las altas temperaturas y la falta de lluvias.

“Se planteó el estado de situación del incendio y se coordinaron las estrategias a seguir en las próximas horas. En la reunión quedó conformado el Comité de Emergencia para dar tratamiento al combate del fuego”, explicaron en el comunicado oficial.

El secretario de Protección Civil de la provincia, Adrián Iribarren, dijo que el incendio continúa activo y que en los últimos días se había propagado sobre la ladera sur del lago Martin y el lago Steffen. “Los brigadistas del ICE, de Parques, sumado a brigadistas del Servicio de Prevención y lucha contra Incendios Forestales de la provincia (Splif) trabajan en tratar de contener el avance de las llamas, sobre todo poniendo hincapié como prioritario los sectores que pueden afectar la vida de las personas y los bienes”, sostuvo.

El funcionario manifestó que durante la reunión se aclaró desde el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que no habían pedido apoyo al Splif debido a la dificultad de acceso a los lugares. “El incendio estaba ubicado en un lugar de muy difícil acceso al que se llegaba por lancha de a tres brigadistas, después había que subir laderas, una cuestión de muy difícil acceso y que no ameritaba más cantidad de gente porque eso implicaba no tener la certeza de poder hacer una evacuación rápida de toda esa gente”, comentó Irribarren.

“Hoy, las condiciones son distintas porque el fuego avanzó hacia el este por las laderas y se van a ir sumando brigadistas y medios aéreos”, aseguró.

Destacó que se había trabajado de manera preventiva con la comunidad de El Manso para estar preparados antes una posible evacuación en caso de que llegara a ser necesaria.

Esta tarde a las 19, el Comité de Emergencia volverá a reunirse para definir las diferentes modalidades de trabajo de acuerdo al estado que presente el incendio.