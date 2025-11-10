ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Fotogalerías

Bariloche celebró el Día de la Tradición con danza en el Centro Cívico

Se realizó un breve acto al conmemorarse esta fecha especial por el nacimiento del autor del Martín Fierro. El sábado habrá desfile en la calle Mitre.

Redacción

Por Redacción

Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Temas

Bariloche

día de la tradición
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró el Día de la Tradición con el izamiento de la bandera y danza en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios