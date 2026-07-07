Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico

Un ni\u00f1o festeja en una de las ventanas de la Municipalidad de Bariloche. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nLa fe en la victoria de la Selecci\u00f3n Argentina en Bariloche. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nBariloche celebr\u00f3 la \u00e9pica remontada de la Selecci\u00f3n Argentina bajo la lluvia en el Centro C\u00edvico. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nBariloche celebr\u00f3 la \u00e9pica remontada de la Selecci\u00f3n Argentina bajo la lluvia en el Centro C\u00edvico. Foto: Chino Leiva\n\n\n\nEl intendente Walter Cort\u00e9s sali\u00f3 al balc\u00f3n del Centro C\u00edvico para celebrar el triun
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