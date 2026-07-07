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Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico

Algunos vivieron el partido en el Centro Cívico con la pantalla gigante y luego del triunfo, una multitud se acercó a celebrar el pase a cuartos de final en el Mundial 2026. Las fotos de Chino Leiva.

Redacción

Por Redacción

Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva

Un niño festeja en una de las ventanas de la Municipalidad de Bariloche. Foto: Chino Leiva
La fe en la victoria de la Selección Argentina en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
El intendente Walter Cortés salió al balcón del Centro Cívico para celebrar el triunfo de la Selección. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Los niños resistieron a la lluvia para los festejos por el pase de Argentina a los cuartos de final. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Maradona y Messi, infaltables en los festejos del Centro Cívico de Bariloche. Foto: Chino Leiva

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Un niño festeja en una de las ventanas de la Municipalidad de Bariloche. Foto: Chino Leiva
La fe en la victoria de la Selección Argentina en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
El intendente Walter Cortés salió al balcón del Centro Cívico para celebrar el triunfo de la Selección. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Los niños resistieron a la lluvia para los festejos por el pase de Argentina a los cuartos de final. Foto: Chino Leiva
Bariloche celebró la épica remontada de la Selección Argentina bajo la lluvia en el Centro Cívico. Foto: Chino Leiva
Maradona y Messi, infaltables en los festejos del Centro Cívico de Bariloche. Foto: Chino Leiva

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