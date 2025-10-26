ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Fotogalerías

El color de la jornada electoral en Bariloche, en diez imágenes

Jornada fría para votar en Bariloche. Niños, familia y mascotas acompañaron a los electores. Mucha presencia militar y la venta de siempre de alimentos para recaudar fondos.

Redacción

Por Redacción

Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Elecciones 2025: domingo 26 de octubre 2025. Foto: Alfredo Leiva.-
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Juan Pablo Muena llegó a votar acompañado por su familia. Foto: Chino Leiva
Ana Marks llegó acompañada por su pareja e hijas a votar en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Temas

Bariloche

Elecciones 2025
Elecciones 2025: domingo 26 de octubre 2025. Foto: Alfredo Leiva.-
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Juan Pablo Muena llegó a votar acompañado por su familia. Foto: Chino Leiva
Ana Marks llegó acompañada por su pareja e hijas a votar en Bariloche. Foto: Chino Leiva
Jornada de elecciones en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios