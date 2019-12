Frederic derogó los protocolos para uso de armas y cuestionó a Bullrich: “no le dio seguridad a la población”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, defendió hoy la derogación de los protocolos para el uso de armas con críticas a su antecesora, Patricia Bullrich, y consideró que "la política de seguridad" de la exfuncionaria "no le dio más seguridad y protección a la inmensa mayoría de la población".

Asimismo, la ministra cuestionó la "alta tasa de encarcelamiento" que aumentó durante la gestión de Mauricio Macri al indicar que "han llenado las cárceles de gente".

"La política de seguridad de Patricia Bullrich no fue una política de seguridad que le diera más seguridad y protección a la inmensa mayoría de la población. Tenemos una serie de datos que muestran que no", dijo Frederic en diálogo con radio Metro.

Según fue publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad derogó los protocolos para el uso de armas de fuego y de las Taser, revocó el Servicio Cívico Voluntario y el programa Ofensores en Trenes, todas medidas que habían sido impulsadas por la ex ministra del área.

"A Bulllrich la tuve de alumna en un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín. Ella tuvo un alto nivel de exposición y otros objetivos que no son los míos. Los míos son conducir la cartera y hacer una gestión lo más institucional posible", dijo hoy Frederic para diferenciarse de su antecesora en el cargo.

La ministra dijo que "el único dato bueno" que dejó Bullrich es "que los homicidios vienen bajando desde 2014, se amesetó la tasa y creció un poquito este año", pero advirtió que "otros delitos subieron, como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires".

Además dijo que "tenemos un costo muy alto con la política de seguridad que se llevó adelante en los últimos años, como es la alta tasa de encarcelamiento, que es un problema", y agregó que el macrismo "ha llenado las cárceles de gente".

"Hay mucha gente detenida por flagrancia y por tenencia para el consumo, a quienes se los considera microtraficantes. Han llenado las cárceles de gente, quienes después salen rápidamente con un costo muy alto para el que entra al sistema pudiendo tener otro tipo de penalidad", advirtió la funcionaria.

En cuanto a los derogados protocolos para el uso de armas, la ministra dijo: "Somos el Ministerio de Seguridad, no el de Justicia. La policía no hace justicia por mano propia. No podemos extinguir el proceso judicial".

En ese marco, criticó el accionar del policía Luis Chocobar, quien fue distinguido por el ex presidente Mauricio Macri luego de matar de un tiro a uno de los ladrones que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en La Boca para robarle su cámara de fotos y otras pertenencias.

"Debería haber dado la voz de alto o pedido refuerzos. pero no liquidar a la persona por la espalda, eso es ajusticiar, y la policía se tiene que ocupar de apresar, no de ejecutar", dijo Frederic.

En cuanto a las pistolas Taser, explicó que "la descarga eléctrica se transmite entre las personas así que la situación que Bullrich imagino para su uso es la menos indicada", y dijo que las 300 pistolas compradas por la gestión anterior "nunca llegaron al país", y precisó que cuando arriben "les daremos un uso, pero no el original, sino que sean usadas en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas".