Fuerte cruce entre Pichetto y Grabois

El auditor general Miguel 脕ngel Pichetto y el dirigente social Juan Grabois tuvieron anoche un duro cruce televisivo.

Grabois y Pichetto, a los gritos e insultos en TN 馃馃馃 pic.twitter.com/BlvCxo34K8 — Comunicador Popular (@Comunicpopular_) December 22, 2020

Pichetto estaba en el piso de TN cuando las periodistas del programa Verdad Consecuencia invitaron a Grabois a que participara de manera virtual.

El comienzo fue picante: por declaraciones previas del exsenador, el dirigente calific贸 a Pichetto de "mala leche" y de ser un "exultrakirchnerista".

Minutos antes de la participaci贸n de Grabois, Pichetto se hab铆a referido a posibles nuevas restricciones, a las negociaciones con Pfizer y a la vacuna rusa.

"Hay que ser muy serio para realizar una cr铆tica de esto, por lo menos desde el punto de vista cient铆fico. Despu茅s las visiones sobre si la cuarentena fue m谩s o menos larga, si hubo -como dio Pichetto- libertad condicional, cuando en Uruguay que es donde vacacionan todos ellos han puesto al Ej茅rcito a cuidar las fronteras, me parece que es una actitud irresponsable, desleal con el pa铆s y que me resulta repudiable", apunt贸 Grabois.

"Le pido al Gobierno que me diga por qu茅 no compr贸 la Pfizer. 驴Me dec铆s d贸nde est谩 la mala intenci贸n? No se puede opinar en la Argentina鈥", contest贸 Pichetto.

"Vos pod茅s opinar y yo puedo replicar tu opini贸n. Lo que pasa es que la gente como vos est谩 acostumbrada a gozar de las mieles del poder y le gusta que la adulen", sostuvo Grabois quien describi贸 a Pichetto de "ultramenemismo, ultraduhaldismo, ultrakirchnerismo y ultramacrismo".

"No soy ultrakirchnerista ni usurpador de tierras - contest贸 Pichetto- No veraneo en Punta del Este (...) Grabois, espero que la vacuna rusa funcione y que tenga los controles respectivos para que la gente se la pueda dar con tranquilidad".

Segundos despu茅s el exsenador rionegrino amenaz贸 con irse del estudio: "Viv铆s de los pobres, Grabois", acus贸 Pichetto y el dirigente social retruc贸: "Vos viv铆s del Estado desde que tengo uso de raz贸n".

Luego de este cruce, Pichetto volvi贸 a amagar con retirarse: "Me estoy yendo, chicas". Esto despert贸 la furia de Grabois: "No sea cobarde, Pichetto".

"Cobarde sos vos, que te escond茅s detr谩s de un mont贸n de gente humilde. Yo no tengo problema, doy la cara siempre", se帽al贸 Pichetto y a帽adi贸: "Cuando quieras debatimos, Grabois. Hablamos de la ocupaci贸n de tierras, que le hac茅s un da帽o terrible a la Argentina y al gobierno de Fern谩ndez ocupando tierras de la gente. And谩 a pedirle permiso al Papa".

"El problema no es sentarse en una mesa, eso es muy f谩cil. El problema serio es la casta pol铆tica de la que el interlocutor es un exponente claro", sentenci贸 Grabois.