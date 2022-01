Fuerte cruce por el basural que se encuentra a metros del mar en El Cóndor

El concejal del Frente de Todos, Luciano Ruiz, mediante la difusión de un video muestra imágenes sobre el basural que hace años se encuentra a frente al Faro del Río Negro y el Memorial Malvinas a la vera de la ruta provincial N° 1 en el balneario El Cóndor. La subsecretaria de El Cóndor y Costa Atlántica, Verónica Barrera, respondió «el desconocimiento de Ruiz sobre El Cóndor es pavoroso».

“La actual gestión de Pesatti le sigue dando la espalda a nuestros vecinos, prometieron la Viedma Verde, la ciudad más limpia de la Patagonia; y lamentablemente contribuyen día a día a seguir contaminando nuestro ambiente permitiendo que prolifere un basural a cielo abierto en El Cóndor” criticó Ruiz.

Recordó que «el programa GIRSU (Ordenanza N° 8137), implementado entre las ciudades de Viedma, Carmen Patagones y San Javier, establece que el municipio debe abstenerse de la propagación de basurales a cielo abierto y erradicar los existentes».

Expresó que «es necesario un trabajo en conjunto para revertir y mejorar la situación, donde cada actor asuma la responsabilidad que le corresponda. Los vecinos deben tomar conciencia del cuidado del Ambiente y el Estado debe cumplir y hacer cumplir las normas».

Y agregó que “trabajemos unidos para el cumplimiento de las normas que nos posibilitan el cuidado del ambiente, que en definitiva es el cuidado nuestra salud, de nuestra vida”.

La respuesta no tardó en llegar. La subsecretaria de El Cóndor y Costa Atlántica, Verónica Barrera, salió al cruce y afirmó que «lo que llama Ruiz basural a cielo abierto es un predio privado, sobre el que ya hemos realizado varias remediaciones, y que ha sido dispuesto para relleno de voluminosos no húmedos, o sea escombros o material de esas características».

La funcionaria lamentó «que algunos vecinos lleven y descarguen residuos de cualquier tipo en ese lugar, ya que no es un basural y es un sitio difícil de controlar».

Barrera cuestionó al concejal del FdT «el desconocimiento del concejal es pavoroso. Yo sé que desde la demagogia es más popular hablar mal de un gobierno, que pedirle a los vecinos y vecinas que sean más responsables y no tiren basura donde no corresponde».

Y agregó que «nos extraña mucho la falta de comunicación del concejal Ruiz con los propios compañeros de su espacio político, y que ni siquiera nos haya preguntado que estábamos haciendo», expresó Barrera. Argumentó que «en ese sitio estamos trabajando un proyecto junto al gobierno federal que nos permitirá solucionar ese y otros problemas, y construir un espacio similar al DVR de Viedma, en el balneario».

Barrera siguió sumando críticas y afirmó: «además, más allá de que el concejal Ruiz hace poco dejó su domicilio de Conesa para fijarlo en Viedma, ya debería interiorizarse sobre los problemas de nuestra ciudad con la información correcta y no acordarse de El Cóndor sólo en enero».

Barrera afirmó que se sigue «trabajando para cambiar de sitio la escombrera porque tampoco nos parece un lugar adecuado, y debemos además recordar que no fue está gestión la que lo habilitó. No es un tema fácil, ya que no existen tierras fiscales que rodeen el pueblo y la ruta no admite tránsito pesado con camiones de escombros», puntualizó la funcionaria.

Mientras la discusión sobre el basural continúa, el lugar hace años se convirtió en parte del paisaje de El Cóndor, a metros del mar, del Faro más antiguo de la Patagonia y del Monumento de Malvinas.