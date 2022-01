Rescató 500 vehículos en la playa y aconseja: “No se metan tan cerca de la orilla”

En El Cóndor, Daniel Teramo a partir del 2017 sumó a su taller mécanico los salvatajes de vehículos varados en la arena y acechados por el agua, equipado con una linga, un globo y un inflable diseñado a medida conectados por una manguera al caño de escape. Cerca de llegar a los 500 rescates en esa hermosa playa patagónica del Camino de la Costa, a unos 30 km de Viedma, es una voz autorizada para reflexionar sobre la conducta de quienes arriesgan sus autos y camionetas cuando baja la marea. Fue policía federal, es técnico superior en Criminalística, pero prefiere dedicarse a la mecánica en la villa marítima y sale al rescate incluso de madrugada. Esto le dijo a Voy sobre lo que ocurre en su ciudad y lo que pasó ayer en San Antonio Este y Piedras Coloradas, cuando varios vehículos quedaron cubiertos por el avance de la marea extraordinaria en el Golfo San Matías.

Daniel Teramo y la camioneta con la que sale al rescate.

Lo que ocurrió en Las Grutas

“¿Qué opino sobre lo que pasó ayer cerca de Las Grutas? Que no tenían por qué meterse con el auto hasta la playa tan cerca del agua. La gente, yo lo veo acá El Cóndor, baja la marea y se mete hasta donde bajó la marea. Y estás arriesgando mucho. No te podés confiar solamente en que tenés un muy buen vehículo, en el caso de algunos. Ojo con los de tracción integral, no son 4×4, son cosas totalmente distintas, no están diseñados para un médano o para estar en un encaje de arena que succiona. La nieve y el barro no son lo mismo que la arena de la playa”, señala.

Punta Perdices ayer: vehículos atrapados por la marea extraordinaria.

La actitud de los conductores

¿Y qué dice sobre los conductores? “La gran inconciencia es de la gente de meter los vehículos. Tienen que quedar siempre en un lugar seguro. Si no ves una huella de otro auto, no meterse. Está bien que ahí en Playas Coloradas es como que existe un estacionamiento, pero tenés que darte cuenta que en algún momento el agua llega hasta ahí. Si sube la marea tendrías que haber prestado atención… No es que venían andando en algún lugar donde normalmente se mete todo el mundo y se les encajó andando. Dejaste tu vehículo, tu patrimonio estacionado, te fuiste no te diste cuenta y te lo chupó el agua…»

Otros tres rescates en El Cóndor

El seguro

Daniel también aborda otro costado del problema. «El tema es que el seguro no cubre línea de marea. Pierden el vehículo prácticamente por más que los arreglen. Una vez que el mar se metió adentró se pica todo», asegura.

La situación en El Cóndor

«En estos momentos estoy llegando casi a los 500 rescates. Acá en El Cóndor, incluso estando yo que por ahí hay muchos que dicen ‘me meto total lo tengo a Teramo que me saca’, no vi tantos autos metidos en el agua, no se encajaron más en El Pescadero. Más que nada hago los rescates habituales de los que se quedan en la arena cuando están llegando, es muy normal eso», afirma.

Y continúa: «La diferencia es que no se están encajando tan fuerte como antes, pero estoy sacando un promedio de entre uno y dos encajados por día. La gente se sigue metiendo mal donde no corresponde. Antes sacaba autos de adentro del agua literalmente. Y ahora de adentro del agua hace rato que no saco más. Pero en volumen estoy sacando más ahora que antes. Hay que tener más cuidado… volviendo a lo de Las Grutas, es como que el mar se vengó».

Piedras Coloradas ayer, a 5 km de Las Grutas.

Cuánto cobra un rescate

Hay matices a la hora de poner un precio. Así lo explica, caso por caso: «Hoy un rescate básico lo cobro 2.500 pesos, que es la ida y sacarlos, normalmente no presenta mayores problemas. Si es más lejos, por ejemplo en El Pescadero, le cobro 3000 pesos, según las distancias. Y por ahí también según la hora, a la madrugada cobro un poco más», dice.

Y agrega: «Si rompo alguna herramienta cobro un proporcional o lo que cuesta arreglar la herramienta. Normalmente si pincho el inflable cobro 1.000 pesos más o si rompo la linga. pero eso en caso de que el auto sea un desastre o que esté muy encajado. Cobro más cuando es culpa del cliente si el auto está es muy encajado o si es un desastre y me rompió el inflable. Otro caso es cuando el vehículo está perdido y te lo estoy salvando. Cuando está dentro del agua, cuando no hay nadie más que lo pueda sacar. Por ejemplo días atrás, el caso de una 4×4 encajada hasta los vidrios en Bahía Creek, a 30 km de asfalto y 70 de tierra. Ahí cobré 10.000 pesos».

Empezó con los rescates en el 2017 y si en los inicios hacía 50 por año, pasó a hacer casi 150 por año. «No cobro mucho y la gente sabe que estoy. Antes llamaban a algún amigo. Ahora, por 2.500 pesos, prefieren llamarme y listo…»