Futbolista de Rosario Central denunció que la echaron por besar a una compañera

Una dura denuncia de discriminación rodea a Rosario Central. La futbolista Maira Sánchez indicó que en sus redes sociales que la echaron del plantel profesional por haberse besado con una compañera. «¿A donde están las personas que defienden nuestros derechos?, ¿a donde está la Secretaría de Género?», escribió.

Según comentó en su cuenta de Instagram, el hecho sucedió el 9 de noviembre pasado cuando la entrenadora Roxana Vallejos le comunicó que no iba a continuar en el plantel porque se había besado con otra futbolista dentro de las instalaciones del club.

«Nunca me besé con alguien en un vestuario. Jugué con mi pareja mucho tiempo y nunca pasó eso. Un directivo le dio mi nombre y apellido a la DT porque me vieron besando a una compañera. A mi me acusan de esto y la verdad que no está bueno. No se porque los directivos avalan las decisiones de Roxana Vallejos», dijo Maira en diálogo con Radio LT3 de Rosario.

La arquera Micaela Bianchi anunció también a través de las redes que no seguirá vistiendo la camiseta de Central en la próxima temporada. En su despedida, la jugadora canalla afirmó que su separación del plantel «no es por rendimiento deportivo sino por defender ideales propios y de las compañeras».

Desde la dirigencia de Central desmintieron el miércoles por la noche las acusaciones vertidas en redes sociales y algunos medios televisivos por Maira Sánchez, que fue separadas del plantel de fútbol femenino de primera división.

En este sentido, el club del barrio de Arroyito informó el miércoles por la noche en sus cuentas oficiales de las redes sociales que «sobre las versiones de público conocimiento acerca de la salida de jugadoras del plantel de fútbol femenino, el Club Atlético Rosario Central desmiente las versiones que circulan en redes sociales y medios televisivos acerca de la salida de jugadoras del plantel de fútbol femenino, aclarando que las decisiones se basaron pura y exclusivamente en el carácter deportivo».

Respecto de los mensajes publicados en las redes sociales por las dos jugadoras, la entidad sostiene que «Rosario Central entiende el dolor que pueden ocasionar este tipo de decisiones como lo son la salida de una jugadora del plantel, pero lo que no tolerará es la mentira ni las difamaciones sobre trabajadores/as y directivos/as que hacen a nuestro Club».

Asimismo, el club asegura que «ante esto, la institución se someterá a todos los organismos con competencia en la temática y buscará agotar todas las instancias para dejar aclarada en su totalidad la situación».

La carta completa de Maira

Hoy debo despedirme del club Rosario Central. De estos colores que amo desde la cuna, que orgullosa y respetuosamente defendí por 6 años. Me llevo mucho aprendizaje, muchas amigas y recuerdos increíbles porque acá pude cumplir mi sueño. Por motivos extrafutbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta.

El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y a solas me comunica nuestra DT que me echaba del plantel “profesional” por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera. A dónde está la Secretaría de género? A dónde están las personas que defienden nuestros derechos? Por qué no se me valora cómo deportista? Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?

Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central. Ojalá puedan aprender los verdaderos valores que este deporte tan lindo tiene y que además sea un espacio en donde no confundan las cosas personales con la disciplina. Eternamente agradecida a las personas que siempre me apoyaron. Que viva el FÚTBOL Y CENTRAL”.