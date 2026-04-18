Corte en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén: qué calles estarán inhabilitadas por la obra

Un corte total de tránsito afectará este fin de semana la circulación en un cruce de la Avenida Mosconi de Neuquén capital por el avance de la obra vial. La medida regirá este sábado y domingo y obligará a los conductores a utilizar desvíos por calles alternativas habilitadas en la zona.

El cruce afectadó será entre Gran Avenida y Chaneton. Según se informó desde la Municipalidad, las colectoras habilitadas para circular serán Gatica, Don Bosco y Olascoaga. El esquema busca sostener la circulación mientras se ejecutan los trabajos en uno de los puntos más transitados de la ciudad.

Obras en Avenida Mosconi: la ingeniería debajo del asfalto

La obra pluvial es el «corazón» del proyecto. El diseño busca que la avenida deje de ser un dique de contención durante las tormentas fuertes y pase a ser una vía de drenaje eficiente.

Para lograrlo, los equipos están demoliendo viejas alcantarillas y bajando los niveles del suelo, una tarea necesaria para que los nuevos ductos tengan la profundidad y pendiente adecuadas tras el descenso del histórico terraplén de la ruta.

Se estima terminar la obra en menos de seis meses. Foto: archivo.

El intendente Mariano Gaido insistió durante la inspección nocturna en que el esquema de 24 horas es lo que permite «ganarle» a la planificación original.

Bajo el concepto de «obra a la neuquina», el Ejecutivo municipal defiende el uso de recursos propios y empresas locales para sostener este ritmo, asegurando que el superávit de las cuentas públicas es lo que garantiza que las máquinas no se detengan a la madrugada.

Si el cronograma se cumple, en menos de seis meses los conductores neuquinos empezarán a transitar por una avenida urbana que promete cambiar definitivamente la conectividad entre el norte y el sur de la capital.