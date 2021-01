Gabriel Fernández adelanta “Corte y confección. Famosos”

El productor de LaFlia Gabriel Fernández anticipó los detalles del estreno en febrero de la nueva temporada del “reality” de moda “Corte y confección. Famosos” y el regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla de eltrece.

En esta edición “los famosos se van a someter a diferentes pruebas que tienen que ver con el diseño, la costura y la confección. Van a estar ayudados por coach que fueron participantes de las temporadas anteriores”, explicó Fernández, productor ejecutivo del ciclo, en charla con Télam.

La cuarta temporada de “Corte y Confección. Famosos”, conducida por Andrea Politti, contará con los diseñadores Benito Fernández, Fabián Zitta y Verónica de la Canal como jurados, mientras que Matilda Blanco volverá a su rol de jefa del taller.

Nora Cárpena, Marcos “Bicho” Gómez, María Fernanda Callejón, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Mario Guerci, Anita Martínez, “El Tucu” López, Aníbal Pachano, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni y Pachu Peña son las 12 figuras elegidas para la competencia.

“Decidimos que sea un elenco ecléctico, de diferentes personalidades, edades, que haya actores, humoristas, mediáticos, y también fuimos por el lado de los hombres, ya que la costura está más relacionada con la mujer, y hoy ya no existe un oficio asociado a un género”, contó Fernández, quien se hizo popular como el productor enmascarado en el ciclo “Este es el show”, personaje al que definió como un “villano querible”.

Andrea Politti, vuelve a conducir "Corte y confección".

P- ¿Cómo se preparan para esta nueva temporada con famosos?

R- Al ser un concurso y a la vez un curso de corte y confección los desafíos van a ir creciendo a medida que ellos vayan evolucionando. A diferencia de las otras entregas en las que los participantes eran profesionales, en este caso tres o cuatro famosos tienen alguna noción, los demás vienen a aprender el oficio de la costura.

P- ¿Qué novedades habrá en esta nueva entrega?

R- Las figuras se van a someter a diferentes pruebas todos los días, va a haber situaciones relacionadas con sus historias personales, vestuarios que tienen que ver con su vida. Estamos preproduciendo con ellos sorpresas e invitados que estén relacionados con cada participante.

P- ¿Por qué crees que un programa de diseño de indumentaria, que antes tenía lugar en señales de cable, funcionó en una canal de aire como eltrece?

R- La gente fue evolucionando y está bueno mostrarlo en la televisión, tiene que ver con la aceptación y que todos podemos hacer de todo. Dejar de estigmatizar a la mujer en la cocina o en una máquina de coser y que sean tareas que pueda realizar también un hombre o una chica trans. Tiene que ver con dejar de estereotipar a alguien porque usa hilo y aguja.

P- ¿Creés que este “reality” con famosos podría funcionar en el “prime time”?

R- Sí, “Corte y confección” se caracteriza por ser un programa que más allá del “reality” tiene desfiles y show, ofrece mucha espectacularidad. Obviamente el canal es el que decide el horario, pero creo que puede rendir a la noche.

P- ¿Cómo evalúas el último año de la televisión con la ausencia de figuras populares como Tinelli?

R- Nosotros trabajamos un montón, al igual que cuando está Marcelo, sentimos su ausencia pero el ritmo de trabajo fue el mismo. Le pusimos mucha pasión al “Cantando 2020” y a los otros ciclos de la productora, pero obviamente se nota la ausencia de las personas más importantes de la televisión porque ellos marcan agenda, lo que pasa en “ShowMatch” o en la mesa de Mirtha o lo que dice Susana genera contenidos para toda la televisión y eso se notó. En el caso de Marcelo no estuvo la creación de personajes, de nuevas figuras. También faltó la alegría y el desparpajo que tienen los tres para la gente que está encerrada en su casa hace mucho tiempo y que su única compañía es la televisión.

Marcelo Tinelli regresaría a la tevé este año, según el productor de “ShowMatch”

P- ¿Considerás que haya algún conductor de la talla de Tinelli y que en su ausencia pueda reemplazarlo?

R- No creo que estas figuras sean reemplazables, podrá aparecer gente nueva, con diferentes estilos. Hay conductores que me gustan, tenés un Iván de Pineda, un Guido Kaczka que lo da todo en sus programas, pero no los veo como reemplazos de Marcelo. “Showmatch” o el “Bailando” son Marcelo, no veo a otro en su lugar.

P- ¿Vuelve Marcelo este año?

R- Estamos trabajando para que vuelva. Él está a full con las reuniones de producción, tiene ganas de volver. Está la palabra oficial en su Twitter, así que seguramente lo hará, respetando todas las normas y todo el protocolo vamos a ver qué formato se puede hacer, cómo puede ser la vuelta de “El gran cuñado” o “El bailando”.

P- ¿Cuál es la clave de la vigencia de Tinelli y cuál es la premisa como productor para estar desde hace más de 15 años con él?

R- El mayor logro de Marcelo con la gente es la credibilidad. Cuando el público te cree, te elige y me parece que esa es su mayor virtud, con ese don conquistás al espectador y te sigue eligiendo siempre, más allá de todas sus capacidades como conductor, productor y animador. En lo personal, con él trabajas con libertad y para un productor eso no tiene precio. Te deja crecer, no tenés un techo en tu carrera. Trabajando a su lado tantos años aprendés o aprendés.

Agencia Télam