En su etapa de piloto fue querido por muchos y odiado por otros. Estuvieron los que se rindieron ante su temperamento y verborragia tan particular, como quienes lo detestaron. Lo cierto es que Gabriel Raies escribió una parte de la historia del automovilismo argentino y no pasó inadvertido, es más reconocido por los fanáticos que muchos de los pilotos modernos.



Fue uno de los más destacados pilotos que tuvo el rally en Argentina, como lo reflejan su cantidad de títulos y de triunfos en su notable campaña deportiva.



Es el piloto que más pruebas ganó en el automovilismo argentino y coleccionó 17 títulos, nada menos, algo reservado para unos pocos elegidos.



Raies, para muchos simplemente Satanás, para otros elChancho, fue tan rápido manejado los autos como abajo, donde superó a sus principales rivales.



Su habilidad para manejarse le permitió contar con los mejores autos o presupuestos importantes, algo que algunos de sus principales rivales, tan rápidos como Aries, nunca supieron imitar.



Se convirtió en uno de los referentes del rally, de consulta para muchos, como para Toyota Gazoo Racing que lo tiene junto a Juan M. Traverso en su poderoso equipo, asesorando a los pilotos y desarrollando elementos para diferentes vehículos.



Hizo delirar a los fanáticos cada vez que levantó la mano izquierda, al mismo tiempo que con la derecha controlaba el volante, o haciendo dibujos con su auto para festejar sus triunfos.

P- ¿Pensabas llegar a ser uno de los pilotos mas importantes de Argentina?

R- Sí, con toda modestia, pero trabajé para eso y gracias a mi constancia pude vivir del automovilismo.

P- ¿Cuál fue el logro más importante de su extensa campaña deportiva?

R- La victoria en el Rally del Impenetrable, en 1978 con un Fiat 128. La prueba tenía 9.000 kilómetros y salí segundo en la general, pero gané mi clase.

P- ¿Sos uno de los ídolos en rally, pero tenés historia en la pista con el TC, TC2000 y Top Race?

R- Me destaqué en el rally desde el comienzo, me salía más fácil, casi natural.En la pista me constaban más, pero que gustaba mucho la pelea en pelotón.Cagarse a autazos estaba bueno.

P- ¿Nunca te importó ir a participar en el exterior, fue por algo en especial?

R- Nunca conté con el presupuesto necesario para armar algo que me permitiera estar adelante y tuve muy en claro que podía ser muy bueno, pero sin un respaldo era imposible destacarse, por caso en un Mundial. Si tuve algunas salidas interesantes, como fue participar en España o las dos veces que fui a Francia, donde la última vez con un Renault Mégane gané en mi división.

P- ¿Quiénes fueron o son tus ídolos en el automovilismo?

R- Tuve tres. Luis R. Di Palma, Juan M. Traverso, los dos eran distintos al resto y tuve la suerte de enfrentarlos en la pista, y Guillermo Maldonado.

P- ¿De la nueva generación, quiénes son los destacados?

R- Me encanta Matías Rossi, con el que tengo la suerte de trabajar con Toyota Gazoo Racing en Súper TC 2000 y Top Race, Néstor Girolami y Agustín Canapino.

P- ¿El Rally Argentino de antes era mejor que actual?

R- No son buenas las comparaciones, pero es indudable que en nuestra época era más peleado y con muchos pilotos con posibilidades de ganar. En el actual, son dos o tres y nada más.

P- ¿Qué le falta al Rally Argentino, que está celebrando los 40 años?

R- Simple. Les falta ídolos, pelea de marcas. Por caso, las batallas entre el Gringo (por Jorge Bescham) y yo. Era Fiat contra Renault. Había pilotos de un gran nivel, Wálter Suriani,Roberto Sánchez. Más atrás en el tiempo, el Pájaro Carlos Garro, Francisco Alcuaz, Jorge R. Recalde, Ernesto Soto, en el Valle lo tenían a HoracioSantángelo. La lista era enorme.

P- ¿Qué representó la Vuelta de la Manzana en tu campaña?

R- Fue la preferida. Ganar un Gran Premio de aquella época inolvidable del rally o la Manzana era un logro que no le podía faltar a ningún piloto. Yo tuve la suerte de ganar ocho veces en Roca. Tengo ese récord.

Números que importan 18 títulos logró Gabriel Raies en su campaña deportivo, 16 en el Rally Argentino y los otros dos en el Turismo Nacional. 10 veces fue campeón con Renault, 7 con el R-18, con el que más ganó, 2 con el Clío Williams y el restante con un R-12.

P- ¿Si te pregunto por un dirigente, seguro que tu papá Álcides está entre los preferidos?

R- Álcides fue único e irrepetible. Un inventor de muchas categorías del automovilismo, un adelante que le hizo ganar mucha plata a varios clubes. Dirigentes de verdad quedan muy pocos, de los retirados destacado a Oscar Aventín. Otro, Héctor Letín Cancio, un todo terreno. Por supuesto, en actividad, sobresale el Goyo (por Jorge Martínez, presidente de la AVGR). No se me ocurre otro.

P- ¿Te quedó algo pendiente en su campaña deportiva?

R- Sólo me faltó participar en elDakar con una camioneta, porque el Rally del Impenetrable era muy parecido y lo hice con un 128, y en el rallycross con un auto de más de 400 HP.Después me subí a todo, si hasta en una prueba de sulky participé enCórdoba.Soy un agradecido de todo lo que me dio el automovilismo.