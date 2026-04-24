Así es la casa más cara de Buenos Aires que compró Peter Thiel por u$s12 millones

El magnate tecnológico Peter Thiel volvió a captar la atención global, esta vez por una operación inmobiliaria en la Argentina que sacudió al segmento de lujo. Según trascendió en medios como El Cronista e Infobae, el empresario pagó cerca de u$s12 millones por una mansión en Barrio Parque, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires.

La propiedad, ubicada en las inmediaciones de la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000, se convirtió en una de las ventas más altas de los últimos años en el mercado premium porteño, en un contexto donde este tipo de operaciones son escasas y altamente selectivas.

Cómo es la casa más cara que compró Peter Thiel en Buenos Aires

La residencia combina el estilo clásico de las mansiones históricas de Barrio Parque con una renovación integral que la adapta a los estándares internacionales de lujo.

Entre sus principales características se destacan:

Más de 1.600 metros cuadrados cubiertos , una superficie poco habitual incluso en este segmento.

, una superficie poco habitual incluso en este segmento. Seis dormitorios en suite , distribuidos en la planta superior.

, distribuidos en la planta superior. Amplios espacios sociales: living, comedor formal y escritorio.

Cocina integrada visualmente con el jardín.

Cava de vinos y sector de platería , pensados para el entretenimiento.

, pensados para el entretenimiento. Una imponente escalera de mármol que articula los distintos niveles.

que articula los distintos niveles. Terraza con vista abierta y espacios verdes privados.

La estética logra un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo, con materiales importados, líneas minimalistas y terminaciones de alta gama, una combinación muy buscada por compradores internacionales.

Por qué Peter Thiel eligió invertir en Argentina

La compra no se interpreta únicamente como una inversión inmobiliaria. En el mercado aseguran que responde a estrategias patrimoniales de largo plazo, donde el real estate funciona como resguardo de valor.

Thiel —cofundador de PayPal junto a Elon Musk y uno de los primeros inversores de Facebook— mantiene además un vínculo cercano con el presidente Javier Milei.

Durante su reciente visita al país, el empresario se reunió con funcionarios y referentes del sector privado, lo que refuerza la lectura de que su desembarco no es solo financiero, sino también estratégico.

Con una fortuna que supera los u$s30.000 millones según rankings internacionales, Thiel suele apostar a activos con potencial de valorización en escenarios cambiantes.

Barrio Parque, el refugio del lujo porteño

Barrio Parque —también conocido como Palermo Chico— es sinónimo de exclusividad, privacidad y patrimonio arquitectónico.

En sus calles arboladas conviven embajadas, residencias diplomáticas y figuras históricas como Mirtha Legrand y Susana Giménez.

Especialistas del sector coinciden en que en este tipo de operaciones no solo se paga por los metros cuadrados:

La ubicación irrepetible

La calidad arquitectónica

La historia del inmueble

Y la escasez de oferta

son factores clave que explican los valores récord.

Un impacto que trasciende lo inmobiliario

La llegada de un inversor global como Peter Thiel vuelve a poner a Buenos Aires en el radar del real estate internacional.

En un contexto económico desafiante, este tipo de operaciones refuerza la idea de que los activos únicos siguen siendo atractivos para grandes fortunas, especialmente en mercados donde el precio aún resulta competitivo en comparación con otras capitales del mundo.

El movimiento, además, deja una señal clara: el segmento de lujo porteño mantiene su capacidad de seducir capitales globales, incluso en escenarios de incertidumbre.

Con información de medios