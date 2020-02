Gaby Mancel presenta su primer disco en Las Lajas

Dueño de una voz poderosa, conmovedora, dulce… inspiradora, que invita a escucharlo, Gaby Mancel es un centenial creativo, que desde Las Lajas presenta su primer disco “Loco de alma” que grabó con la colaboración del que considera su maestro, Quito Riffo y el asesoramiento de los maestros de Rosario, con los que estudió. Además, está cursando la licenciatura en Composición en UNR, por eso el proceso del disco le llevo cinco años.

El artista tiene 21 años y el disco tiene diez composiciones propias, en las que encontramos rock y folclore.

En diálogo con RÍO NEGRO, Gaby Mancel se refirió a su material antes de dar un recital hoy, a las 22, en la en la cancha municipal de Las Lajas para celebrar los 123 años de la localidad neuquina.

P- ¿Por qué elegiste el título “Loco de alma”?

R- Lo elegí porque es el nombre del track uno: canción cuya letra me describe más. Este nombre nació a partir de cómo me sentí ante las grandes masas y sus rutinas.

P- ¿Cuál considerás que es tu género musical más fuerte entre el folclore y el rock?

R- No creo poder elegir un género musical. Hace algunos años indudablemente hubiese dicho el rock, pero este último tiempo he incursionado mucho más en el folclore y su danza y en el futuro seguramente me seguiré adentrando en algún otro estilo. Creo que soy demasiado inquieto para elegir uno solo.

P- ¿Cómo van tus estudios en Rosario?

R- Estoy muy contento y cómodo estudiando lo que me gusta, rodeado de gente apasionada. Además, considero un privilegio poder estudiar en la facultad pública. Ahora estoy por empezar el segundo año de la licenciatura y el cuarto de la carrera.

P- ¿Cómo fue el trabajo de grabación del disco?

R- Fue un proceso muy largo y un gran aprendizaje. Los procesos y la forma en el estudio son muy diferentes al vivo, lo que demandó una adaptación. Esto, sumado a la lejanía hicieron que sea un proceso largo pero que disfrutamos mucho.

P- ¿Cuánto tiempo les demando concluir el disco?

R- Más o menos fueron cuatro años de producción.

P- ¿A dónde se puede obtener el material?

R- Está disponible en Spotify como “Loco de alma” y en formato físico por más que sea un poco retro, vendo los discos de forma independiente (risas).

P- ¿Cuál es tu reflexión sobre el programa “Cantando Mix” en el que quedaste segundo?

R- Fue una linda experiencia, aprendí mucho del jurado y me di el lujo de compartir con ellos con el tiempo. Además, conocí mucha gente talentosa con la que al día de hoy guardo contacto. La experiencia televisiva fue muy divertida y llegó en una etapa en donde estaba decidiendo muchas cosas para mi futuro por lo que terminó siendo influyente.

P- ¿El material que ofrecés en los recitales siempre es propio?

R- Las canciones del disco son todas propias, sin embargo, cuando tocamos en vivo siempre hacemos algunos covers al medio. Para componer no soy muy metódico, me baso mucho en los momentos y en cómo me siento, y no siempre escribo acerca de mí. A veces hay un personaje, inspirado en personas cercanas, a veces son desamores, o a veces simplemente me describo. Cuando aparece una canción suele llegar completa, aunque después pueda retocar detalles. La idea general trato de cerrarla, pues me cuesta mucho retomar proyectos de canciones, la termino en el momento, a veces aparece antes la música y otras la letra, pero siempre cierro la idea porque me cuesta mucho retomar proyectos de canciones, por eso son muy importante los momentos. Los más escuchados en Spotify son “Vos allá y yo acá”, “Loco de alma” y “Búscame”… y por gusto personal, estos dos últimos e “Implosión” o “Chacarera en duda” son lo más fuerte del disco… aunque obvio después de tanto trabajo todas las canciones me generan un cariño especial.

P- ¿Cómo elegiste los temas que están incluidos en el disco?

R- Los temas del corte final fueron simplemente los que más me gustaban. Se agregaron sobre la marcha canciones como “Búscame” o “Perspectiva”, y se fueron algunas que ya estaban grabadas, pero ya no me identificaba con su contenido.

P- ¿Qué hay de las plataformas digitales, como YouTube por ejemplo?

R- Me gustaría empezar a trabajar en los proyectos visuales de algunas canciones para aprovechar bien la plataforma… pero pronto voy a subir las canciones porque significa una facilidad para muchas personas escucharlo por YouTube.

P- ¿Te consideras “millenial”?

R- En lo que respecta a la división generacional, se supone que soy “centenial” porque nací en el 98… pero estoy impregnado de muchas cosas del personaje “millenial” también. De todas formas, me parece eso, un personaje con el que es divertido compararse. No creo que sea algo determinante de verdad.