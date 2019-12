Gaido dio marcha atrás con los juicios por protestas que inició Quiroga

El cambio de timón en el Municipio de Neuquén se notó en los estrados judiciales durante los primeros diez días del gobierno emepenista. El viernes pasado, el Ejecutivo desistió de acusar al secretario general del sindicato municipal, Santiago Baudino, por un día de corte de calles durante un mes de protesta por los despidos de empleadas contratadas en 2017.

Lo mismo ocurrió al segundo día de gestión del intendente Mariano Gaido, cuando el equipo legal ahora bajo el mando del MPN, adhirió al sobreseimiento de la ex concejal Patricia Jure, denunciada durante la gestión anterior por “perturbación”, tras acusarla de impedir la sesión en la que se aumentaron los aportes a los municipales para cubrir el desfase de la caja jubilatoria. Luego de ese juicio, el representante del municipio, Javier Pino, renunció a la representación municipal.

El viernes 20, desde el equipo de asesores de la comuna, Guadalupe Inaudi, desistió de acusar a Baudino.

El municipio bajo la dirección del ex intendente Horacio Quiroga persiguió penalmente a Baudino hasta llevarlo a juicio como querellante, porque la fiscalía se apartó de la acusación tras considerar que no había delito para procesar al dirigente.

Ya en el juicio, el juez Mauricio Zabala condenó a Baudino y sobreseyó a los otros municipales (acusados de coautores) en marzo de 2019, en tanto el dirigente gremial logró revertir la condena en octubre, con una apelación. La Cámara laboral decidió que había que hacer un nuevo juicio por considerar que la sentencia de Zabala era arbitraria.



Desistieron de la causa y quedó más que demostrado que hubo una persecución político sindical en mi contra". Santiago Baudino es el secretario general de Sitramune.

El viernes, antes de iniciar nuevamente el proceso, la municipalidad desistió de la causa. Según detalló Baudino, se dejó expresamente sentado que las cuestiones que se iban a discutir en el debate judicial, debían dirimirse “en otro ámbito”.

“Desistieron de la causa y quedó más que demostrado que hubo una persecución político sindical en mi contra, primero me condenaron sólo a mi y absolvieron a mis compañeros, luego se anuló el juicio por prueba insuficiente, y hora se desistió porque nunca existió el delito que decían que había cometido”, dijo Baudino.

Pino, que fue el apoderado como querellante durante la gestión Quiroga, se retiró de la asesoría legal pero forma parte de la planta estable de abogados de la comuna. Según se indicó, continuará su desempeño como asesor en la Legislatura.

Entre otros juicios próximos, quedarán aquellos iniciados por el intendente Quiroga contra el ex juez de Faltas Federico Hauck por incumplimiento de deberes, la causa contra el ex concejal Francisco Baggio por el corte del alambrado en Rincón de Emilio, la defensa de inspectoras por la agresión física de contraventores de tránsito, la denuncia contra un ex funcionario municipal por supuesta irregularidad en la entrega de licencias de taxis y las denuncias por usurpación de tierras.

Acordaron una mesa de trabajo conjunta

El secretario general del Sindicato Municipal, Santiago Baudino, reveló que el 11 de diciembre el intendente Mariano Gaido firmó un acta acuerdo “en el que se planteó iniciar el camino del diálogo para cuestiones como el de la planta permanente de los contratados, temas salariales, mejoramiento de los sectores, abordar la falta de insumos para el trabajo y la caja jubilatoria”.

No hay fecha para ese encuentro, aunque sí se determinó que será después de los asuetos por las fiestas de fin de año.

Respecto al pase a planta, Baudino dijo que el gremio cuenta con un listado de unos 450 empleados en condiciones de pasar a planta permanente por el ingreso desde 2012 en adelante. Recordó que en 2017 se hicieron concursos por los cuales se regularizó la situación de 74 agentes.

“En su mayoría son contratados de servicios públicos que deberían haber pasado a planta”; sostuvo Baudino.

Respecto de los contratos políticos, el dirigente gremial indicó que tienen contabilizados entre 150 y 200 “que esta gestión les dio continuidad, pero no les renovarían el contrato”, dijo.

“Con el cambio de gestión hay un cambio en la política de recursos humanos. Para nosotros son favorables desde el punto de vista de que veníamos de un proceso de persecución a los que reclamaban y a los dirigentes”, sostuvo.