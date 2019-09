Gaido: “La gente votó defender Neuquén ante el subibaja nacional”

El intendente electo de Neuquén, Mariano Gaido, tenía ayer a las cuatro de la tarde alrededor de 805 mensajes de Whatsapp sin responder. Los llamados los trató de atender, excepto por aquellos de números desconocidos, y por eso pudo hablar con sus rivales en la elección, Marcelo Bermúdez y Marcelo Zúñiga, y con el jefe comunal que reemplazará, Horacio Quiroga. El exgobernador Jorge Sobisch, quien ocupó el tercer lugar en el recuento, no se comunicó.

Los resultados del domingo convirtieron al otrora negociador de acuerdos salariales en el hombre que logró recuperar la capital para su partido después de 20 años de gestión opositora y asestarle un golpe más al alicaído macrismo que ayer perdió uno de sus principales activos en el país.

“Los vecinos votaron defender Neuquén ante el subibaja nacional, la grieta y la situación económica”, analizó ayer Gaido, quien sumó a las “claves” de su triunfo la propuesta de un trabajo en equipo con el gobierno provincial “sin tirar la pelota para afuera”.

El funcionario electo firmó ayer su desvinculación del ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad que conducía y dejó a cargo a su par de Ciudadanía, Vanina Merlo. “Corresponde que me enfoque en la transición y el armado de los equipos”, aseguró a “Río Negro” aunque anticipó que los nombres de su futuro gabinete los dará a conocer a partir de noviembre.

P: ¿Por qué ganaron?

R: No tengo dudas de que el votante vio positivamente esto de no agredir y, más aún, de no tirar la pelota para afuera. No va a haber más grieta ni peleas, sino los funcionarios dando respuestas a las situaciones que se planteen en la ciudad. La gente vio un equipo.

P: ¿A quiénes reconoce como líderes políticos? ¿Cómo llega hasta acá?

R: Sin dudas, Omar Gutiérrez. Es un gobernador a la par y tuvo mucho que ver en generarme la confianza. Jorge Sapag también, me acompaña permanentemente con su consejo.

P: ¿Se imagina reclamándole al gobernador más dinero de la coparticipación?

R: Seguramente vamos a tener alguna controversia a partir de la gestión, porque a veces los intereses se contraponen. Pero somos dos tipos pragmáticos e inteligentes, los dos sabemos que con diálogo se toma la mejor opción.

P: ¿Ya tiene pensado cuál será su gabinete?

R: Hoy es un día para agradecer y abrir el espacio de diálogo entre quienes han sido electos. Creo que un criterio adecuado sería ir dando nombres en noviembre. Tenemos un equipo que viene trabajando y ya hemos presentado un programa de gobierno.

P: ¿Cuáles serán las primeras medidas de gobierno?

R: Lo que dijimos en campaña: firmar los contratos de Calf y el EPAS, crear el Instituto Municipal de la Vivienda, llevar adelante un programa impositivo con comercios y pymes, armar los proyectos ejecutivos para las obras que vamos a hacer.

P: ¿Piensa que el MPN debería tomar posición en la elección nacional?

R: Soy partidario de defender el proyecto provincial, es lo que hoy nos diferencia en la Argentina. Pero soy respetuoso de quien lidera la campaña, que es el candidato. Retener la banca del Senado es una herramienta fundamental de gobernabilidad.

P: Personalmente, ¿en qué espectro ideológico se ubica?

R: Yo me identifico más con un gobierno nacional que mire al desarrollo económico y no al ajuste.