Gaido: Neuquén acompañará las salidas recreativas de niños y mayores

El Municipio de Neuquén aclaró que saldrá el domingo a tomar la temperatura y a informar a los adultos mayores y a los niños los alcances de la salida recreativa. Si se produce un descontrol de la flexibilización de la cuarentena, será resorte de la policía el cumplimiento de las restricciones.

“La apertura recreativa de los domingos es un paso importante y necesario, en especial para aquellos que estaban imposibilitados por alguna situación, es una salida saludable y recreativa” para los menores de 15 (de 14 a 19) y mayores de 60 (de 10 a 13.30), recordó el intendente de la ciudad, Mariano Gaido.

El Municipio y la Provincia elaboraron en conjunto el protocolo que prevé la autorización para que niños y adultos mayores salgan hasta a 500 metros de la casa, el día en que el resto de la ciudadanía tiene la obligación de permanecer en la casa.

La salida recreativa se planteó como una excepción a la prohibición de circular de los domingos que rige para la provincia de Neuquén, y se establecieron los parámetros de horarios y edades para los habilitados a la caminata.

Desde la secretaría de Deportes y de Ciudadanía o desde Defensa Civil se facilitará la información y se trabajará en el control en los espacios públicos, dijo el jefe comunal, en tanto insistió en que “no es para ir a los juegos en los espacios públicos, ni una salida de vacaciones. Vamos a estar acompañando en salud a los adultos mayores y a los más jóvenes”, dijo el jefe comunal.

Se recordó la utilización del tapaboca y las medidas de distanciamiento social. “Hemos pasado 60 días con responsabilidad y esfuerzo, estos momentos para los niños y los más grandes los logramos juntos, por el achatamiento de los contagios”.

El domingo hay restricción de circular y el control del cumplimiento está a cargo de la policía; nosotros vamos a colaborar con la salida de adultos y niños en la ciudad, para acompañar en la puesta en marcha de esta conducta saludable Mariano Gaido

Más flexibilización desde el lunes

La comuna está a las puertas de las salidas masivas que se producirán el lunes, en la habilitación de la atención al público como última etapa de la flexibilización de apertura comercial.

En la primera semana hubo comerciantes infraccionados porque permitieron el ingreso al local de clientes, otros que no respetaban el horario del take away, a partir de las 14, y quienes atendían en la puerta a la clientela, algo que específicamente se protocolizó como prohibido.

“El lunes comenzamos con la actividad del comercio de manera presencial, y si lo hacemos bien, vamos a poder convivir cada vez más con esta metodología del distanciamiento”, dijo el jefe comunal.

Consideró que las infracciones de los dueños de los negocios fueron de un porcentaje menor al que dio cumplimiento y recordó que cada etapa se evalúa.

“Soy positivo, creo que este domingo la población que tiene permitido salir lo hará en forma responsable y los que no la tienen, se quedarán resguardados en sus casas, creo que vamos a poder convivir cada vez más con esta metodología del aislamiento” para evitar la circulación del Covid 19. Dijo.