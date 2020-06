Gaido sumó mil nuevos contribuyentes para incrementar sus ingresos

El municipio logró la inclusión de 1.000 nuevos contribuyentes, entre ellos,empresarios y desarrolladores que “se pusieron al día”, anunció el secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Fernando Schpoliansky.

El esquema consiste en “reformular los recursos financieros” que llegan para contrarrestar la baja en la recaudación de ingresos propios debido al parate económico que generó la emergencia por la pandemia. También para pelearle a la reducción de un 50% de los recursos coparticipables de la provincia y de la Nación.



Schpoliansky recordó, por otra parte, que el 30 de junio se abonará el sueldo y que el aguinaldo a la planta de personal de planta y contratados se pagará completo el 10 de julio. En el caso de funcionarios y planta política, el pago se efectivizará el 20.



La municipalidad contaba con ingresos para un presupuesto mensual de unos 900 millones de pesos en febrero y marzo, pero hoy llegan a la mitad. El costo mensual de su masa salarial trepa a unos 200 millones, y el aguinaldo que se pagará el 10 y 20 de julio, involucra una masa salarial de 100 millones.



“Estamos recomponiendo la recaudación tributaria; producto de la extensión de la crisis sanitaria. Se profundizó la crisis económica y si bien en Neuquén hay actividades que se reiniciaron, no están funcionando a pleno”, describió el funcionario.



Para lograr más recursos, “estamos haciendo gestiones de cobranza” de sectores que no aportaban, dijo el titular del área e Ingresos.



En números 50% se redujeron los recursos coparticipables de la provincia y de Nación. 5.000 nuevos contribuyentes se relevaron en el rubro constructoras y grandes desarrrolladores.

Como lo había adelantado, uno de esos sectores son los desarrollos inmobiliarios como edificios y barrios cerrados. En un edificio de varios departamentos, por ejemplo, se cuenta sólo con un contribuyente (el desarrollador titular del emprendimiento) y a partir de los acuerdos, se deglosó al menos el ingreso como contribuyente de cada dueño de departamento o de lote dentro de un barrio cerrado.



Schpoliansky agregó que están en la etapa de “fiscalización” y no de cobro. “Muchos empresarios se pusieron al día y también acordamos con los nuevos dueños planes de pago por el tiempo que no aportaron como contribuyentes, estamos intimando y fiscalizando” y en caso de no lograr acuerdos, seguirá la vía judicial, dijo.



De los 5.000 nuevos contribuyentes proyectados luego del relevamiento de constructoras y desarrolladores, al menos 1.000 ya fueron empadronados como nuevos contribuyentes, dijo el titular de Finanzas de la comuna.



“Donde antes teníamos un solo contribuyente, ahora tenemos 1.000 nuevos. Estamos haciendo esa gestión de cobranza que por acción u omisión, antes no se cobraba”, destacó.



Respecto a la caída de ingresos propios, Schpoliansky agregó que la modernización de la página municipal y la incorporación de facilidades para el pago en línea incrementó de 50 a 200 contribuyentes por día que hacen sus pagos en forma electrónica.



Aclaró que “era gente que pagaba sus tributos, ahora lo hacen digitalmente porque mucha gente se volcó al sistema digital, pero esto no involucró un incremento de ingresos, sino de mantener en vigencia los pagos que antes se realizaban de forma presencial, por boleta papel”.



“Estamos en la tarea de reformular los recursos financieros que vienen llegando, readecuar el flujo de fondos para hacer frente a todo el aguinaldo en un solo pago, mientras continúan en funcionamiento todas las áreas de la comuna”, describió Schpoliansky.