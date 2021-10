Galletas de queso y romero extra fáciles

Ingredientes:

- 150 gr harina

- 3 cdas de aceite de girasol

- 75 gr manteca

- 1 huevo

- 50 gr queso parmesano rallado

- 2 cucharaditas de romero

- 1/2 cucharadita sal

Preparación

Pesar los ingredientes y picar muy fino las hojas de romero. Integrar todos los ingredientes y formar una bola sin sobre amasar o si no quedarán duras las galletas. Alisar la masa, envolver en film y llevar a reposo a la heladera por mínimo 1 hora. Extender la masa con rodillo y cortar las galletas del tamaño y forma deseados. Colocar las galletas sobre una bandeja de horno. Yo no la engraso porque no es necesario, esta masa tiene suficiente aceite y el queso, así que las galletas no se pegan. Hornear a 180° C por aproximadamente 15 minutos. Enfriar y degustar.