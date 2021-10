Galuccio: “Deberíamos llegar a los US$ 60 por barril en el mercado local”

“No hemos alcanzado los US$ 60 en el mercado local, hoy estamos alrededor de los US$ 55. Si alguien recibe US$ 60, mis felicitaciones, creo que deberíamos ir a esos números”, respondió el presidente y CEO de Vista, Miguel Galuccio, ante la pregunta que le realizaron desde una empresa de servicios financieros en la presentación de resultados del tercer trimestre.

Esta semana el precio del Brent superó los US$ 85 y luego se mantuvo en el orden de los US$ 83, lo que reflotó la discusión sobre el congelamiento de los combustibles que se mantiene efectivo desde mayo. Sumado a un escenario de inflación alta y de una sostenida devaluación de la moneda local, la industria puso las alarmas no solo en el precio en los surtidores, sino también sobre el que se paga a nivel local por el petróleo.

Tal y como lo marcó Galuccio, hasta ahora la mayoría de las ventas al mercado interno rondaron los US$ 55 y si bien un barril exportado hoy no significa recaudar los US$ 83, luego de los descuentos por calidad, flete y retenciones el precio en el exterior ronda entre US$ 65 y US$ 73, lo que muestra que de igual manera hay una brecha importante.

“Creemos que habrá una corrección. En los años electorales, sin importar quién esté a cargo del gobierno, siempre hemos visto un retraso en la transferencia de precios a los surtidores. Creo que después de las elecciones, deberíamos ver un movimiento proveniente de los jugadores integrados en el país”, sumó Galuccio ante otra consulta en la presentación de resultados.

Todavía no hay confirmaciones oficiales de la decisión que tomará el gobierno nacional en base al precio de los combustibles después de las elecciones del próximo 14 de noviembre. Lo cierto es que en un escenario de congelamiento de precios en general, el espacio para discutir aumentos es escaso.

Según pudo averiguar este medio, desde el gobierno nacional se habría dado el visto bueno para que después de las elecciones se retomen, al menos, las discusiones sobre el tema con la industria. Vale recordar que el acuerdo tácito con YPF era de no tocar los precios hasta fin de año, pero hoy la presión externa obliga a no seguir pateando una discusión impostergable.