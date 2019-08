Garrafas electorales

Puerto del Este

El 23 de agosto, el vecino me avisó que estaban repartiendo garrafas de 10 kg gratis, se ofreció y me trajo una ante mi imposibilidad de hacerlo. Pregunté a qué se debía tanta filantropía y no obtuve repuesta. “A caballo regalado no se le miran los dientes” dicen algunos, pero no yo.

Últimamente a la garrafa aquí la pagábamos $ 500. Antes de la última elección por medio del director del puerto se entregaron equipos de gas gratis al delegado municipal, comerciantes, empleados jerárquicos de Patagonia Norte, etc. Cuando solo la carga de esos garrafones cuesta unos $ 20.000 más cocina, calefactor y mano de obra, etc.

Ahora también antes de la elección nos enviaron gratis garrafas de solo 10 kilogramos sin equipamiento, que otros tal vez la necesitan más que nosotros, o sea que están jugando con la plata de todos con tal de ganar la elección… ante la mirada impávida del electorado. Le dejé un mensaje a la senadora Odarda, pero nada, nadie se preocupa por este caso, y menos Pichetto que ahora la va de vice.

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429