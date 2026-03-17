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Yo Como

Alfajores de maicena por Osvaldo Gross: El secreto para que se desarmen en la boca

Una receta tan simple como deliciosa y de la mano del maestro @osvaldo_gross no puede salir mal. Por eso tenés que hacerla y contarnos cómo te fue.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Alfajores de maicena por Osvaldo Gross: El secreto para que se desarmen en la boca

Una receta tan simple como deliciosa y de la mano del maestro @osvaldo_gross no puede salir mal. Por eso tenés que hacerla y contarnos cómo te fue.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

manteca o mantequilla: 150 gr

azúcar impalpable: 150 gr

yemas: 9

coñac: 1 cda.

esencia de vainilla: 1 cda.

ralladura de limón: 1 cda.

harina 0000: 100 gr

almidón de maíz: 400 gr

polvo para hornear: 15 gr

sal: ½ cdita.

dulce de leche repostero: c/n

coco rallado: c/n

Preparación

Batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta blanquear. Agregar las yemas, el coñac, la vainilla y la ralladura.

Tamizar los ingredientes secos y hacer una corona. Colocar el batido en el centro. Tomar la masa y unir todo sin amasar. Dejar descansar durante 15 minutos.

Estirar la masa hasta dejarla de 4 a 5 mm de espesor. A mayor diámetro de la tapa, mayor espesor hasta 1 cm la masa. Cortar las tapas del diámetro deseado. Colocarlas sobre placas enmantecadas y frías.

Hornear a 180º C, horno pre calentado, de 8 a 10 minutos (depende del diámetro). No deben colorearse mucho. Retirar y dejar enfriar sobre rejilla. Deben quebrarse en la superficie.

El armado es muy fácil, solo hay que unir las tapas de a dos con dulce de leche repostero. Adherir coco rallado a los costados.


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