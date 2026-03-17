Alfajores de maicena por Osvaldo Gross: El secreto para que se desarmen en la boca

Lista de Ingredientes manteca o mantequilla: 150 gr azúcar impalpable: 150 gr yemas: 9 coñac: 1 cda. esencia de vainilla: 1 cda. ralladura de limón: 1 cda. harina 0000: 100 gr almidón de maíz: 400 gr polvo para hornear: 15 gr sal: ½ cdita. dulce de leche repostero: c/n coco rallado: c/n

Preparación

Batir la manteca blanda con el azúcar impalpable hasta blanquear. Agregar las yemas, el coñac, la vainilla y la ralladura.

Tamizar los ingredientes secos y hacer una corona. Colocar el batido en el centro. Tomar la masa y unir todo sin amasar. Dejar descansar durante 15 minutos.

Estirar la masa hasta dejarla de 4 a 5 mm de espesor. A mayor diámetro de la tapa, mayor espesor hasta 1 cm la masa. Cortar las tapas del diámetro deseado. Colocarlas sobre placas enmantecadas y frías.

Hornear a 180º C, horno pre calentado, de 8 a 10 minutos (depende del diámetro). No deben colorearse mucho. Retirar y dejar enfriar sobre rejilla. Deben quebrarse en la superficie.

El armado es muy fácil, solo hay que unir las tapas de a dos con dulce de leche repostero. Adherir coco rallado a los costados.