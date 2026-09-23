BALC2026: Córdoba llega a mostrar y compartir su gastronomía

Bariloche recibe a reconocidos cocineros invitados de diferentes puntos de Argentina, junto a referentes locales y chefs de Chile. Participarán en clases, cenas especiales y diferentes experiencias gastronómicas durante la semana. Pero la novedad, este año, es Córdoba. Será la primera de esta nueva expansión de BALC a las provincias y llegará a Bariloche con sus productores, productos, cocineros e identidad gastronómica.

Martín Altamirano, el chef invitado directamente de Córdoba.



Argentina se encuentra en Bariloche. A partir de esta edición, una provincia invitada participa del evento trayendo productos, cocinas, productores e identidad propia. En este primer año Córdoba desembarca en BALC y participa en:

La Feria BALC con un nuevo pabellón exclusivo con Sus productores. Sus productos. Su identidad.

con un nuevo pabellón exclusivo con Sus productores. Sus productos. Su identidad. Pop Ups : los cocineros de la provincia invitada participan de las cenas especiales de BALC junto a cocineros locales.

: los cocineros de la provincia invitada participan de las cenas especiales de BALC junto a cocineros locales. Clases de cocina: los cocineros de la provincia invitada comparten sus conocimientos culinarios y sabores de su provincia a todo el público.

BALC invita



El infaltable de la Feria, un espacio exclusivo donde los cocineros invitados de la Patagonia mostrarán lo mejor de su cocina con propuestas especialmente pensadas para la ocasión y con productos de Río Negro. Además, participarán los estudiantes de la Escuela de Hotelería y Gastronomía.

Viernes 9 : Quiven Patagonia House Kitchen con Pablo Quiven

La Encontrada Wine Bistró con Mercedes Rotondo & Nicolás Montecino

: Quiven Patagonia House Kitchen con Pablo Quiven La Encontrada Wine Bistró con Mercedes Rotondo & Nicolás Montecino Sábado 10 : Huinid Hoteles con Alejandro Clausen

Black Summit Patagonian Catering con Lucas Rivas y Ariel Pérez

: Huinid Hoteles con Alejandro Clausen Black Summit Patagonian Catering con Lucas Rivas y Ariel Pérez Domingo 11 : ānima restaurante con Leandro Yañez & Florencia Lafalla

Tre Restó de Vinos con Gabriel Herrera

: ānima restaurante con Leandro Yañez & Florencia Lafalla Tre Restó de Vinos con Gabriel Herrera Lunes 12: Llao Llao Hotel & Resort con Mariano Cacchiotti & Francisco Tamini

Hotel Sheraton con Aníbal Ramírez