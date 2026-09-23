Récord histórico de producción de petróleo: las cinco áreas de Vaca Muerta que explicaron el hito

Agosto de 2026 es el mes récord para la producción de petróleo de la Argentina, que por primera vez en más de un siglo de actividad, llegó a los 926.925 barriles diarios, ubicando al país en el cuarto lugar de los mayores productores de Latinoamérica. Pero detrás de ese auge está Vaca Muerta, y no solo la formación geológica, sino un grupo de cinco áreas que fueron las que dieron el gran salto.

En detalle, durante el mes pasado la producción de Vaca Muerta llegó a los 671.609 barriles por día, e impulsó el total de la provincia de Neuquén hasta los 685.316 barriles diarios, dando así un salto de escala más que importante, del 25,1% en términos interanuales.

Pero este crecimiento no fue por magia, sino por el trabajo realizado por las compañías que encaran la roca generadora del petróleo y el gas. Precisamente, entre las diversas operadoras y desarrollos, hubo cinco bloques o áreas que fueron los que se destacaron en este mes récord.

En primer lugar, el área que más barriles incorporó a sus rindes en agosto fue Bandurria Sur, un bloque ubicado en la zona de influencia de Añelo que es operado por YPF con Vista Energy como socio al 50%.

Este bloque sumó a su producción 10.707 barriles por día durante el mes, y llegó a un nivel total de 72.207 barriles diarios. Para poner en dimensión, el incremento en las extracciones que tuvo representa casi la mitad de la producción que registraron todos los desarrollos juntos de la provincia de Río Negro.

El segundo bloque que más creció en el mes fue Loma Campana. El yacimiento emblema de YPF con Chevron como socio incorporó a sus rindes 7.074 barriles por día y llegó a un nivel general de 92.454 barriles diarios, siendo así no solo el principal yacimiento productor de petróleo de todo el país, sino que representa cerca de 66% de los rindes totales de Chubut, que es la segunda provincia productora del país.

La tercera área con más crecimiento en agosto es un bloque nuevo pero que avanza a toda velocidad: La Angostura Sur 1. Este bloque es 100% de propiedad de YPF y en donde la petrolera de bandera pisa el acelerador, que en agosto dejó un incremento de 5.073 barriles diarios.

El cuarto puesto correspondioa a Rincón de Aranda y la puesta de peso que Pampa Energía realiza a la producción de petróleo. Este bloque emplazado entre Añelo y Rincón de los Sauces, elevó su producción en 3.646 barriles diarios.

Mientras que el quinto bloque con mayor crecimiento y empujo fue Bajo del Toro Norte, ubicado bien en el norte de Vaca Muerta, en la zona de Rincón de los Sauces, muy cerca de Mendoza. Allí YPF junto a Vista Energy marcaron otro salto en la producción incorporando en el mes 3.242 barriles diarios a su producción.

Durante los primeros ocho meses de 2026 la producción petrolera de Neuquén acumuló un crecimiento del 30,39% en comparación con igual período del año anterior y marcaron que el 74% de la producción de todo el país provenga de sus áreas.